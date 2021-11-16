Ціни на проїзд у Києві зростуть до 20 гривень

Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень. Стільки коштуватиме разова поїздка в метро і комунальному наземному транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень у разі придбання разового квитка.

При оплаті "Картою киянина" вартість поїздки становитиме 12 гривень (для тих, хто не має пільги на безкоштовний проїзд).

Для власників Kyiv Smart Card вартість складатиме від 15 до 20 гривень залежно від кількості куплених поїздок:

15 гривень - при купівлі 50 поїздок

20 гривень - при купівлі 1-9 поїздок

Залишається можливість купівлі місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.