Проезд по 20 гривен. Когда транспорт Киева перейдет на новый тариф

Когда начнет действовать новый тариф - новые цены в столичном общественном транспорте будут установлены с 1 января 2022 года.

Сколько придется платить за проезд:

20 гривен - в случае приобретения разового билета;

- в случае приобретения разового билета; 12 гривен - в случае использования карточки киевлянина;

- в случае использования карточки киевлянина; 14,20 гривен - в случае приобретения месячного проездного;

- в случае приобретения месячного проездного; 15 гривен - в случае покупки 50 поездок на электронный билет.

В то же время сохраняются льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Для них сейчас есть возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривен.

Отметим, на сегодня разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 8 гривен.