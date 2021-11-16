Проезд по 20 гривен. Когда транспорт Киева перейдет на новый тариф

Проезд в общественном транспорте Киева подорожает. Цена одной поездки вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Когда начнет действовать новый тариф - новые цены в столичном общественном транспорте будут установлены с 1 января 2022 года.
Сколько придется платить за проезд:
В то же время сохраняются льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Для них сейчас есть возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривен.
Отметим, на сегодня разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 8 гривен.
Напомним, о возможном повышении тарифов на проезд в Киеве предупреждали еще в конце октября. Тогда столичные власти заявляли, что Киев поднимет тариф вслед за другими городами.
Как писало РБК-Украина, повысить стоимость проезда в общественном транспорте также решили власти Львова.