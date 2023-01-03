Болгария подписала долгосрочный газовый контракт с Турцией
Болгарская государственная газовая компания Bulgargaz подписала долгосрочное соглашение с турецкой государственной газовой компанией Botas, получив доступ к газовой сети Турции и терминалам сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Болгария почти полностью зависела от российского газа, но ищет альтернативы после того, как Москва прекратила поставки в апреле из-за отказа Софии платить в рублях.
Согласно новому 13-летнему соглашению, Bulgargaz сможет использовать турецкие СПГ-терминалы для поставок, которые будут идти через газовую сеть Botas в Болгарию.
Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов сказал, что Болгария хочет зарезервировать мощность около 1 млрд кубометров газа в год на турецких терминалах СПГ и заключить сделки по импорту с европейскими и американскими производителями СПГ.
Его турецкий коллега Фатих Донмез заявил, что соглашение позволит Болгарии транспортировать около 1,5 млрд кубометров газа в год и поможет повысить безопасность поставок в юго-восточную Европу.
Заказов на 2023 год будет меньше, потому что Bulgargaz уже несколько месяцев выигрывал тендеры на слоты на греческом СПГ-терминале Revithoussa.
В настоящее время Болгария покрывает около трети своих ежегодных потребностей в газе за счет импорта 1 млрд кубометров азербайджанского газа, а остальное поставляет через Грецию.
Эксперт по энергетике и бывший посол Болгарии в Москве Илиан Василев сказал, что бронирование новых мощностей обеспечит альтернативу загруженному терминалу Revithoussa, но предупредил, что Болгария может в конечном итоге импортировать замаскированный российский газ, если она также решит покупать газ у Botas.
Турция импортирует российский газ, и Москва предложила создать хаб для российского газа в Турции, что теоретически может позволить Москве маскировать свой экспорт топливом из других источников.
Христов сказал, что Болгария не может контролировать, какой газ будет поступать в Болгарию, но София позаботится о том, чтобы подписать сделки на поставки СПГ не из России.
Напомним, газопровод между Болгарией и Грецией заработал с 1 октября 2022 года. Интерконнектор IGB изменит правила игры на рынке и позволит освободиться от зависимости от российского газа.
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