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Проевропейская партия экс-премьера Болгарии провалила попытку создать правительство

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Болгария, Суббота 07 января 2023 16:32
Проевропейская партия экс-премьера Болгарии провалила попытку создать правительство Фото: экс-премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вторая по величине партия Болгарии, антикоррупционная партия экс-премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова "Мы продолжаем изменения" отказалась от планов сформировать правительство после того, как не смогла заручиться поддержкой в неофициальном парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За проект правительственной программы, предложенной партией Петкова, проголосовали лишь 63 болгарских депутата. Против выступили 114 законодателей – блок ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова и пророссийская партия "Возрождение". Остальные три политических фракции, включая социалистов, воздержались во время голосования.

Теперь президенту Румену Радеву придется избрать другую политическую партию и попросить ее сформировать правительство. Если эта последняя попытка провалится, Радев распустит парламент и назначит досрочные выборы в течение двух месяцев.

Напомним, министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что страна не предоставит снаряды для Украины, по его словам, у Болгарии нет достаточного количества снарядов.

Ранее мы писали, что полностью отказавшись от российского газа, Болгария подписала долгосрочный газовый контракт с Турцией.

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