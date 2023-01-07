Проевропейская партия экс-премьера Болгарии провалила попытку создать правительство

Вторая по величине партия Болгарии, антикоррупционная партия экс-премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова "Мы продолжаем изменения" отказалась от планов сформировать правительство после того, как не смогла заручиться поддержкой в неофициальном парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За проект правительственной программы, предложенной партией Петкова, проголосовали лишь 63 болгарских депутата. Против выступили 114 законодателей – блок ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова и пророссийская партия "Возрождение". Остальные три политических фракции, включая социалистов, воздержались во время голосования. Теперь президенту Румену Радеву придется избрать другую политическую партию и попросить ее сформировать правительство. Если эта последняя попытка провалится, Радев распустит парламент и назначит досрочные выборы в течение двух месяцев.