Кабмін може продовжити проект "Стіна" на кордоні з РФ до 2025 року

Фото: проект "Стіна" (nfront.org.ua)

Наразі зміни в плані робіт перебуває на погодженні в профільних міністерствах

Завершити будівництво "Стіни" у встановлені строки виявилось неможливо, тому в прикордонній службі очікують на рішення Кабміну продовжити термін виконання проекту. Планується, що стіна на кордоні буде повністю добудована у 2025 році.

Про це повідомив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна.

В ДПСУ наголосили, що програма будівництва стіни не була скорочена або припинена.

"Передбачались чітки строки і межі фінансування проекту ("Стіна", - ред.). однак, він був недофінансований і тому виконати запланований обєм робіт до 2021 року - неможливо. Тому строку і межі фінансування будуть корегуватися. Передбачається, що завершення будівельних робіт відбудеться у 2025 році. Таку пропозицію може виносити ДПСУ для того, щоб внести зміни до постанови Кабміну про порядок облаштування в інженерному плані державного кордону", - повідомив Демченко.

За його словами, рішення щодо продовження будівництва до 2025 року має ухвалити Кабмін. Наразі зміни в плані робіт перебуває на погоджені в профільних міністерствах.

"Поки що змін у розпорядженні Кабміну немає. Через обмеження державного фінансування затвердженого плану заходів, а також із зростанням вартості будівельних робіт було опрацьовано зміни до нього. Вже опрацьовано і направлено на погодження органів виконавчої влади. Передбачається погодження в різних міністерств і відомств. Після того буде виноситись на розгляд уряду", - додав він.

Нагадаємо, у 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичної кордону між Україною і Російською Федерацією. Будівництво мало завершитися в 2018 році, проте терміни продовжили до 2021 року. Зараз планується перенесення реалізації проекту "Стіна" ще на 4 роки.

Автор: Анастасия Светлевская