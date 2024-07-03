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Украинцы ответили, что для них важнее: вступление в ЕС или в НАТО

Украина, Среда 03 июля 2024 14:39
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Украинцы ответили, что для них важнее: вступление в ЕС или в НАТО Фото: вступление в НАТО важнее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и в НАТО одинаково важным для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Европейского совета по международным отношениям.

При этом 7% отдали предпочтение евроинтеграции Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее.

Еще 15% назвали не важным ни то, ни другое.

Украинцы ответили, что для них важнее: вступление в ЕС или в НАТО

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня 2024 года стартовало формальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Согласно текущим планам, новая большая волна расширения Евросоюза возможна в 2030 году.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале 2024 года около половины респондентов, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

Украина пока не получала приглашения в НАТО, и на ближайшем саммите Альянса в Вашингтоне этого приглашения не ожидается.

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