ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Проект бюджета-2026: стало известно, сколько Украина потратит на оборону

Киев, Понедельник 15 сентября 2025 19:11
UA EN RU
Проект бюджета-2026: стало известно, сколько Украина потратит на оборону Иллюстративное фото: Кабмин хочет направить на оборону в 2026 году 2,8 трлн гривен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону до 2,8 трлн гривен. Такая сумма предусмотрена в проекте госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко отметила, что главными приоритетами проекта госбюджета-2026 является безопасность и оборона, социальная устойчивость.

"Все свои поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов", - отметила она.

По словам главы украинского правительства, в проекте госбюджета предусмотрено:

  • направить 2,8 трлн гривен (27,2% ВВП) на оборону (больше на 168,6 млрд гривен, чем в 2025 году);
  • направить по меньшей мере 44,3 млрд гривен на украинские беспилотники, боеприпасы, ракеты, противотанковую оборону, авиационную и противотанковую технику.

Проект госбюджета

Напомним, сегодня, 15 сентября, Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2026 год.

В инициативе заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Все детали проекта госбюджета - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Госбюджет Война в Украине
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"