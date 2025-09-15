Проєкт бюджету-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на оборону
Український уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону до 2,8 трлн гривень. Така сума передбачена в проєкті держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Свириденко зазначила, що головними пріоритетами проєкту держбюджету-2026 є безпека та оборона, соціальна стійкість.
"Усі свої надходження та запозичення уряд спрямовує на Сили оборони - грошове забезпечення військових і підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів", - зазначила вона.
За словами голови українського уряду, у проєкті держбюджету передбачено:
- спрямувати 2,8 трлн гривень (27,2% ВВП) на оборону (більше на 168,6 млрд гривень, ніж у 2025 році);
- спрямувати щонайменше 44,3 млрд гривень на українські безпілотники, боєприпаси, ракети, протитанкову оборону, авіаційну та протитанкову техніку.
Проєкт держбюджету
Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Кабмін схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік.
В ініціативі закладено видатки на 4,8 трлн гривень - це на 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
