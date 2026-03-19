Проект на 8 миллионов долларов: из Киева до границы ЕС построят высокоскоростную железную дорогу

Грант на 8 миллионов долларов

В ведомстве отмечают, что проект реализуется при финансовой и экспертной поддержке Республики Корея. Страна уже выделила 8 млн долларов грантовой помощи на создание комплексного технико-экономического обоснования (ТЭО) развития высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения в Украине.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста отметил, что Украина рассматривает развитие высокоскоростной железной дороги не просто как инфраструктурный проект, а как часть восстановления и модернизации страны и интеграции в транспортное пространство ЕС.

В свою очередь Посол Республики Корея в Украине Кичанг Пак отметил, что для его страны участие в этом проекте - это не только восстановление разрушенного, но и формирование будущего Украины через трансформацию транспортной системы.

Интеграция в сеть ЕС

Ключевым аспектом подготовки ТЭО является учет планов развития сети TEN-T (трансъевропейских транспортных сетей, - ред.). Это необходимо для того, чтобы будущая украинская высокоскоростная железная дорога была полностью совместимой и интегрированной в общеевропейскую систему.

К работе над проектом привлечены:

представители АО "Укрзализныця" ;

; специалисты корейских транспортных и инженерно-консалтинговых организаций;

офис Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

Стороны уже обсудили дальнейшие шаги по привлечению консультантов и практические аспекты входного контроля проектных решений. Реализация этой инициативы должна стать фундаментом для долгосрочного развития железнодорожного сообщения в условиях послевоенного восстановления.