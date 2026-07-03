Как не отравиться шаурмой летом: главные признаки опасного фастфуда
В летнюю жару риск пищевых отравлений растет, особенно если речь идет о готовых блюдах с мясом и соусами. Особенно внимательными следует быть при покупке шаурмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .
Главное:
- Почему именно шаурма: Сочетание мяса, свежих овощей, соусов и лаваша при отсутствии повторной термической обработки после сборки делает блюдо идеальной средой для бактерий в летнюю жару.
- Где покупать: Специалисты призывают брать фастфуд только в официальных заведениях.
- Требования к ингредиентам: Соусы и свежие овощи должны храниться исключительно в холодильном оборудовании. Мясо должно проходить полную термическую обработку на вертеле.
- Гигиена заведения: Перед покупкой оцените чистоту рабочих поверхностей и витрин. Повар должен работать в чистой одежде, соблюдать личную гигиену и иметь медицинскую книжку.
Почему шаурма требует особого внимания
Шаурма относится к готовым к употреблению продуктам, содержащим сразу несколько ингредиентов - мясо, овощи, соусы и хлебобулочные изделия.
Из-за такого сочетания компонентов и отсутствия повторной термической обработки после приготовления это блюдо требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при изготовлении и продаже.
Специалисты отмечают, что следование простым рекомендациям поможет значительно снизить риск приобрести опасный продукт.
На что обратить внимание перед покупкой
В первую очередь в Госпродпотребслужбе советуют покупать шаурму только в официальных заведениях торговли или общественного питания.
В таком учреждении должен быть размещен уголок потребителя с информацией о продавце, в частности, названием и контактными данными предприятия.
Также стоит оценить чистоту помещения. Рабочие поверхности, оборудование, витрины и инвентарь должны быть аккуратными, а работники - соблюдать правила личной гигиены и иметь личные медицинские книги установленного образца.
Как должны храниться продукты
Перед покупкой также рекомендуют обратить внимание на условия хранения ингредиентов .
Свежие овощи, соусы и другие компоненты должны находиться в холодильном оборудовании или храниться при температуре, определенной изготовителем. Продукты не должны длительно оставаться при комнатной температуре.
Кроме того, важно следить за самим процессом приготовления. Мясо должно пройти достаточную термическую обработку, а повар должен использовать чистый инвентарь. Сырые продукты не должны контактировать с уже готовыми.
Когда от покупки лучше отказаться
В Госпродпотребслужбе призывают не покупать шаурму, если возникают какие-либо сомнения в ее качестве.
Насторожить должны неприятный запах, неаккуратный вид заведения, нарушение санитарных требований или ненадлежащие условия хранения продуктов.
Также в ведомстве напомнили, что операторы рынка пищевых продуктов обязаны соблюдать требования законодательства по безопасности пищевых продуктов и по требованию покупателя предоставлять всю необходимую информацию о реализуемой продукции.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как безопасно заказывать готовые блюда онлайн. Украинцам советуют сразу проверять заказы и чек, пользоваться проверенными сервисами доставки, а в случае получения некачественной продукции или нарушения прав потребителя обращаться в заведение или Госпродпотребслужбу.
Также мы писали о правилах доставки пищевых продуктов. Продукты должны перевозиться в чистом и специально оборудованном транспорте с соблюдением требований к безопасности, чтобы предотвратить их загрязнение или порчу.