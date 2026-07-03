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Как не отравиться шаурмой летом: главные признаки опасного фастфуда

06:40 03.07.2026 Пт
3 мин
Украинцам рассказали, на что обязательно обращать внимание при покупке шаурмы
aimg Татьяна Веремеева
Как не отравиться шаурмой летом: главные признаки опасного фастфуда Фото: Как не отравиться шаурмой? (freepik.com)
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В летнюю жару риск пищевых отравлений растет, особенно если речь идет о готовых блюдах с мясом и соусами. Особенно внимательными следует быть при покупке шаурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное:

  • Почему именно шаурма: Сочетание мяса, свежих овощей, соусов и лаваша при отсутствии повторной термической обработки после сборки делает блюдо идеальной средой для бактерий в летнюю жару.
  • Где покупать: Специалисты призывают брать фастфуд только в официальных заведениях.
  • Требования к ингредиентам: Соусы и свежие овощи должны храниться исключительно в холодильном оборудовании. Мясо должно проходить полную термическую обработку на вертеле.
  • Гигиена заведения: Перед покупкой оцените чистоту рабочих поверхностей и витрин. Повар должен работать в чистой одежде, соблюдать личную гигиену и иметь медицинскую книжку.

Почему шаурма требует особого внимания

Шаурма относится к готовым к употреблению продуктам, содержащим сразу несколько ингредиентов - мясо, овощи, соусы и хлебобулочные изделия.

Из-за такого сочетания компонентов и отсутствия повторной термической обработки после приготовления это блюдо требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при изготовлении и продаже.

Специалисты отмечают, что следование простым рекомендациям поможет значительно снизить риск приобрести опасный продукт.

На что обратить внимание перед покупкой

В первую очередь в Госпродпотребслужбе советуют покупать шаурму только в официальных заведениях торговли или общественного питания.

В таком учреждении должен быть размещен уголок потребителя с информацией о продавце, в частности, названием и контактными данными предприятия.

Также стоит оценить чистоту помещения. Рабочие поверхности, оборудование, витрины и инвентарь должны быть аккуратными, а работники - соблюдать правила личной гигиены и иметь личные медицинские книги установленного образца.

Читайте также: Как не отравиться мясом: 5 требований к продавцам, которые должен знать каждый покупатель

Как должны храниться продукты

Перед покупкой также рекомендуют обратить внимание на условия хранения ингредиентов .

Свежие овощи, соусы и другие компоненты должны находиться в холодильном оборудовании или храниться при температуре, определенной изготовителем. Продукты не должны длительно оставаться при комнатной температуре.

Кроме того, важно следить за самим процессом приготовления. Мясо должно пройти достаточную термическую обработку, а повар должен использовать чистый инвентарь. Сырые продукты не должны контактировать с уже готовыми.

Когда от покупки лучше отказаться

В Госпродпотребслужбе призывают не покупать шаурму, если возникают какие-либо сомнения в ее качестве.

Насторожить должны неприятный запах, неаккуратный вид заведения, нарушение санитарных требований или ненадлежащие условия хранения продуктов.

Также в ведомстве напомнили, что операторы рынка пищевых продуктов обязаны соблюдать требования законодательства по безопасности пищевых продуктов и по требованию покупателя предоставлять всю необходимую информацию о реализуемой продукции.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как безопасно заказывать готовые блюда онлайн. Украинцам советуют сразу проверять заказы и чек, пользоваться проверенными сервисами доставки, а в случае получения некачественной продукции или нарушения прав потребителя обращаться в заведение или Госпродпотребслужбу.

Также мы писали о правилах доставки пищевых продуктов. Продукты должны перевозиться в чистом и специально оборудованном транспорте с соблюдением требований к безопасности, чтобы предотвратить их загрязнение или порчу.

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