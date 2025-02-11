Продолжали бизнес в оккупации. Разоблачены экс-нардеп и его сыновья

Одному из его сыновей уже сообщено о подозрении.

Как сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:

народном депутате Украины IV созыва Николае Гапочке, который в свое время занимал должность первого заместителя главы Луганской облгосадминистрации;

сыне нардепа Андрее Гапочке.

Подконтрольные подозреваемым предприятия и производственные мощности находились на временно оккупированной территории Белокуракинского района Луганской области.

Детали дела

Чтобы беспрепятственно вести бизнес и получать с него прибыль после оккупации, фигуранты, у 2022-м, имея связи в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, зарегистрировали компании по законам России и занимались выращиванием и продажей сельхозпродукции.

Фото: разоблачены бывший нардеп и его сын, которые продолжали бизнес в оккупации (npu.gov.ua)

Подконтрольные им компании не только платили налоги в бюджет страны-террориста России, но и получали финансовую помощь от ведомств так называемой "ЛНР".

"При этом, за 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет государства-агрессора, из которого финансируется война в Украине", - добавляет Национальная полиция.

Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято:

690 тысяч долларов;

87 тысяч евро;

960 тысяч гривен;

блокнот с черновыми записями;

черновые варианты доверенностей, которые были выданы фигурантам на представление их интересов на оккупированных территориях и России;

автомобили.

Что грозит

Сыну бывшего народного депутата сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.