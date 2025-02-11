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Продолжали бизнес в оккупации. Разоблачены экс-нардеп и его сыновья

Фото: разоблачены бывший нардеп и его сын, которые продолжали бизнес в оккупации (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Разоблачен бывший народный депутат Украины и его сыновья, которые продолжали бизнес на временно оккупированных территориях Луганской области, "подстроившись" к законодательству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Одному из его сыновей уже сообщено о подозрении.

Как сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:

  • народном депутате Украины IV созыва Николае Гапочке, который в свое время занимал должность первого заместителя главы Луганской облгосадминистрации;
  • сыне нардепа Андрее Гапочке.

Подконтрольные подозреваемым предприятия и производственные мощности находились на временно оккупированной территории Белокуракинского района Луганской области.

Детали дела

Чтобы беспрепятственно вести бизнес и получать с него прибыль после оккупации, фигуранты, у 2022-м, имея связи в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, зарегистрировали компании по законам России и занимались выращиванием и продажей сельхозпродукции.

 

Фото: разоблачены бывший нардеп и его сын, которые продолжали бизнес в оккупации (npu.gov.ua)

Подконтрольные им компании не только платили налоги в бюджет страны-террориста России, но и получали финансовую помощь от ведомств так называемой "ЛНР".

"При этом, за 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет государства-агрессора, из которого финансируется война в Украине", - добавляет Национальная полиция.

Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято:

  • 690 тысяч долларов;
  • 87 тысяч евро;
  • 960 тысяч гривен;
  • блокнот с черновыми записями;
  • черновые варианты доверенностей, которые были выданы фигурантам на представление их интересов на оккупированных территориях и России;
  • автомобили.

Что грозит

Сыну бывшего народного депутата сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре 2024-го Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении действующему нардепу из-за незаконного обогащения на более 20 миллионов гривен.

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Национальная полиция