Продолжали бизнес в оккупации. Разоблачены экс-нардеп и его сыновья

Разоблачен бывший народный депутат Украины и его сыновья, которые продолжали бизнес на временно оккупированных территориях Луганской области, "подстроившись" к законодательству России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Одному из его сыновей уже сообщено о подозрении.
Как сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:
Подконтрольные подозреваемым предприятия и производственные мощности находились на временно оккупированной территории Белокуракинского района Луганской области.
Чтобы беспрепятственно вести бизнес и получать с него прибыль после оккупации, фигуранты, у 2022-м, имея связи в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, зарегистрировали компании по законам России и занимались выращиванием и продажей сельхозпродукции.
Фото: разоблачены бывший нардеп и его сын, которые продолжали бизнес в оккупации (npu.gov.ua)
Подконтрольные им компании не только платили налоги в бюджет страны-террориста России, но и получали финансовую помощь от ведомств так называемой "ЛНР".
"При этом, за 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет государства-агрессора, из которого финансируется война в Украине", - добавляет Национальная полиция.
Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято:
Сыну бывшего народного депутата сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре 2024-го Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении действующему нардепу из-за незаконного обогащения на более 20 миллионов гривен.
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