Продовжували бізнес в окупації. Викрито екснардепа та його синів

Викрито колишнього народного депутата України та його синів, які продовжували бізнес на тимчасово окупованих територіях Луганської області, "підлаштувавшись" до законодавства Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Одному з його синів вже повідомлено про підозру.
Як повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:
Підконтрольні підозрюваним підприємства й виробничі потужності знаходились на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.
Щоб безперешкодно вести бізнес й отримувати з нього прибуток після окупації, фігуранти, у 2022-му, маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували компанії за законами Росії та займались вирощуванням й продажем сільгосппродукції.
Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)
Підконтрольні їм компанії не лише сплачували податки до бюджету країни-терориста Росії, але й отримували фінансову допомогу від відомств так званої "ЛНР".
"При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні", - додає Національна поліція.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено:
Сину колишнього народного депутата повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - колабораційна діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 5 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні 2024-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру чинній нардепці через незаконне збагачення на понад 20 мільйонів гривень.
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