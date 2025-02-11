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Продовжували бізнес в окупації. Викрито екснардепа та його синів

Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Викрито колишнього народного депутата України та його синів, які продовжували бізнес на тимчасово окупованих територіях Луганської області, "підлаштувавшись" до законодавства Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Одному з його синів вже повідомлено про підозру. 

Як повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про: 

  • народного депутата України IV скликання Миколу Гапочку, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації;
  • сина нардепа Андрія Гапочку.  

Підконтрольні підозрюваним підприємства й виробничі потужності знаходились на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

Деталі справи 

Щоб безперешкодно вести бізнес й отримувати з нього прибуток після окупації, фігуранти, у 2022-му, маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували компанії за законами Росії та займались вирощуванням й продажем сільгосппродукції. 

 

Фото: викрито колишнього нардепа та його сина, які продовжували бізнес в окупації (npu.gov.ua)

Підконтрольні їм компанії не лише сплачували податки до бюджету країни-терориста Росії, але й отримували фінансову допомогу від відомств так званої "ЛНР".  

"При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні", - додає Національна поліція. 

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено: 

  • 690 тисяч доларів; 
  • 87 тисяч євро; 
  • 960 тисяч гривень; 
  • блокнот з чорновими записами; 
  • чорнові варіанти довіреностей, що були видані фігурантам на представлення їх інтересів на окупованих територіях й Росії; 
  • автомобілі. 

Що загрожує 

Сину колишнього народного депутата повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 - колабораційна діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 5 років тюрми.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні 2024-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру чинній нардепці через незаконне збагачення на понад 20 мільйонів гривень.

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Національна поліція