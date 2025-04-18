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Давление власти на самоуправление приводит к проблемам в жизнеобеспечении городов, - Кличко

Пятница 18 апреля 2025 16:52
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Давление власти на самоуправление приводит к проблемам в жизнеобеспечении городов, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Центральная власть оказывает давление на местное самоуправление, чтобы зачистить политическое поле до выборов. Такая ситуация сегодня влияет, в частности, на жизнеобеспечение городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня, когда в стране идет война, центральная власть оказывает давление на местное самоуправление. Понятно, что цель одна - подготовка к выборам и зачистка политического поля. Хотя, казалось бы, сегодня, как никогда, надо быть объединенными, консолидировать свои усилия, чтобы достичь мира в стране", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что политическая составляющая влияет на все. В частности, и на процессы жизнеобеспечения столицы, развитие инфраструктуры города, комфорт киевлян и тому подобное.

"Когда блокируют проекты, чтобы у Кличко не получилось. Когда распространяют откровенную ложь или манипулируют, что чего-то делать не надо. Это же не о киевлянах думают! Но мы делаем все, что в наших силах, в этой ситуации. И будем делать!", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы сообщил, что с 2019 года по I квартал 2025-го правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год уже более 70. С 2019 года в администрации провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений.

"В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, по нашей информации, - 4. Обыски проводят на работе, дома, в автомобилях и у родных. При этом все это широко освещается в СМИ, где людей уже определяют без решения суда виновными. В следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины - общегосударственные, городские и правоохранители из других областей. Эта деятельность уже превратилась в репрессивную, основной целью которой является дискредитация столичной власти и паралич жизнедеятельности в городе", - отметил Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко заявлял о том, что в Киеве происходит попытка разбалансировать власть. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы, подчеркнул Кличко. Он обратился к президенту не допустить разрушения местного самоуправления - основы демократии.

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Виталий Кличко Киев
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