Продление защиты в Чехии: что нужно учесть украинцам при регистрации

Онлайн-регистрация на продление временной защиты в Чехии длится до 15 марта. Если человек не зарегистрируется до этой даты, статус автоматически отменится в конце этого месяца.

Что нужно учесть украинцам при регистрации на продление защиты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Продление временной защиты: онлайн-регистрация

Продление временной защиты в Чехии проходит в два этапа. Первый – онлайн-регистрация, предусматривающая продление защиты до 30 сентября 2024 года. Второй – визит в отделение МВД и вклеивание визовой наклейки, что означает продление защиты до 31 марта 2025 года.

Для регистрации необходимо создать новую учетную запись на Информационном портале для иностранцев. Для этого необходимо иметь адрес электронной почты. Все предыдущие учетные записи беженцев были удалены.

Необходимо указать личный электронный адрес, к которому всегда есть доступ. В МВД Чехии советуют регистрироваться самостоятельно, чтобы иметь доступ к учетной записи. Если сотрудник некоммерческой организации помогает с регистрацией, у человека должны быть данные для доступа к электронной почте и учетной записи.

При регистрации необходимо указать личные данные (фамилию и имя, номер паспорта (если есть), номер действительной визы временной защиты (если есть), актуальное место жительства в Чехии.

Если регистрируется ребенок младше 15 лет, дополнительно указывается:

адрес и название школы или детского сада, в который ходит ребенок, если речь идет об обязательном посещении;

документ, подтверждающий связь с ребенком.

Лица от 15 лет могут регистрироваться самостоятельно.

Фото: Продолжение защиты происходит в два этапа (gettyimaes.com)

Второй этап продления защиты: необходимые документы

Во время онлайн-регистрации выбирается день и время визита в отделение МВД для вклеивания визовой наклейки. Это будет второй этап продления временной защиты.

При посещении отделения нужно будет предъявить:

Действительный загранпаспорт, если есть, или другой документ, удостоверяющий личность. Подтверждение о наличии жилья.

Документом для подтверждения места жительства может быть:

подтверждение о проживании, подписанное владельцем жилья или уполномоченным пользователем квартиры/недвижимости (если жилье предоставляет физическое лицо, следует использовать формуляр для физических лиц, если юридическое лицо – формуляр для юридических лиц);

письменное подтверждение о наличии жилья: подпись владельца квартиры/недвижимости или уполномоченного лица, распоряжающегося этим жильем, должна быть официально заверена;

договор аренды или субаренды: заверенная подпись не требуется. Документы будут прикреплены к делу, поэтому в МВД рекомендуют предоставить заверенную копию договора;

если подтверждение не подписано собственником недвижимости, необходимо предоставить документ, подтверждающий связь между собственником недвижимости и лицом, подписавшим подтверждение (это может быть доверенность от собственника или заверенная копия договора);

подтверждение проживания не нужно, если человек живет в государственном гуманитарном жилье.

Следует учесть, что для каждого члена семьи нужно будет предоставить отдельное подтверждение проживания. Это относится и к детям.

Фото: Для каждого человека требуется отдельное подтверждение проживания (gettyimages.com)

Для ребенка до 15 лет в отделение МВД также необходимо взять:

документы, уполномочивающие представлять лицо младше 15 лет;

если дети до 15 лет не будут присутствовать лично во время визита в отделение, рекомендуется также взять недавно сделанную фотографию паспортного формата.

Как продлить визу толерантности

Официальный информационный сайт МВД Чехии для украинских беженцев Naši Ukrajinci сообщает, что визы толерантности, выданные из-за войны, были продлены автоматически, а получение новой визовой наклейки необязательно.

С 1 февраля 2024 года украинские граждане, имеющие такие визы, могут получить новую визовую наклейку со сроком действия до 31 марта 2025 года.

Для этого необходимо записаться на визит в отделение МВД через Информационный портал для иностранцев или позвонить в линию клиентского центра для записи. Без предварительной записи могут не предоставить визовую наклейку.