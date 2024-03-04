Чехия хочет усилить обмен информацией об украинских беженцах: детали

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан встретился во Львове с главой МВД Украины Игорем Клименко. Одной из ключевых тем обсуждения была временная защита для украинцев.

Чешский чиновник поднял вопрос обмена информацией об украинских беженцах на всех уровнях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В конце 2023 года в Чехии проживало 574 тыс. украинцев, из них 374 тысячи – на основании временной защиты. Это самое большое число украинских беженцев на душу населения среди стран ЕС. Глава МВД Чехии заверил украинского коллегу, что Чехия и дальше будет помогать украинским беженцам.

Вит Ракушан сообщил, что в Чехии в последнее время растет количество запросов на временную защиту от украинцев, особенно из более безопасных западных регионов Украины. По его словам, Европа должна в будущем найти решение для беженцев из Украины, которое не будет обременять ее систему предоставления убежища.

Отмечается, что Чехия будет благодарна за усиление обмена информацией об украинских беженцах на всех уровнях, то есть через посольства, а также на европейском и международном уровнях.

Ранее во время дебатов в Праге Вит Ракушан ответил на вопрос, что будет с украинцами после окончания защиты и смогут ли остаться в Чехии украинцы, которые работают, пытаются интегрироваться и выучили чешский язык.

По его словам, среди условий будет экономическая самодостаточность, наличие работы, независимость от чешской системы помощи. Такие люди получат определенный тип права на длительное пребывание.