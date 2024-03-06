Продовження захисту в Чехії: що треба врахувати українцям під час реєстрації

Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту в Чехії триває до 15 березня. Якщо людина не зареєструється до цієї дати, статус автоматично скасується наприкінці цього місяця.

Що треба врахувати українцям під час реєстрації на продовження захисту, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Продовження тимчасового захисту: онлайн-реєстрація

Продовження тимчасового захисту у Чехії відбувається у два етапи. Перший – онлайн-реєстрація, яка передбачає продовження захисту до 30 вересня 2024 року. Другий – візит до відділення МВС і вклеювання візової наклейки, що означатиме продовження захисту до 31 березня 2025 року.

Для онлайн-реєстрації треба створити новий обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Для цього потрібно мати адресу електронної пошти. Усі попередні облікові записи біженців були видалені.

Необхідно вказати дійсну особисту електронну адресу, до якої завжди є доступ. У МВС Чехії радять реєструватися самостійно, щоб мати доступ до облікового запису. Якщо співробітник неприбуткової організації допомагає з реєстрацією, у людини повинні бути дані для доступу до електронної пошти та облікового запису.

Під час реєстрації треба вказати особисті дані (прізвище та ім’я, номер паспорта (якщо є), номер дійсної візи тимчасового захисту (якщо є), актуальне місце проживання в Чехії.

Якщо реєструється дитина віком до 15 років, додатково вказується:

адреса та назва школи або дитячого садка, до якого ходить дитина, якщо йдеться про обов’язкове відвідування;

документ, що підтверджує зв’язок з дитиною.

Особи віком від 15 років можуть реєструватися самостійно.

Фото: Продовження захисту відбувається у два етапи (gettyimaes.com)

Другий етап продовження захисту: необхідні документи

Під час онлайн-реєстрації обирається день і час візиту до відділення МВС для вклеювання візової наліпки. Це буде другий етап продовження тимчасового захисту.

Під час відвідування відділення треба буде пред'явити:

Дійсний закордонний паспорт, якщо є, або інший документ, що посвідчує особу. Підтвердження про наявність житла.

Документом на підтвердження місця проживання може бути:

підтвердження про проживання, яке підписане власником житла або уповноваженим користувачем квартири/нерухомості (якщо житло надає фізична особа, слід використати формуляр для фізичних осіб, якщо юридична особа – формуляр для юридичних осіб);

письмове підтвердження про наявність житла: підпис власника квартири/нерухомості або уповноваженої особи, яка розпоряджається цим житлом має бути офіційно завіреним;

договір оренди або суборенди: завірений підпис не потрібен. Документи будуть прикріплені до справи, тому у МВС рекомендують подати завірену копію договору;

якщо підтвердження не підписане власником нерухомості, необхідно надати документ, який підтвердить зв’язок між власником нерухомості та особою, яка підписала підтвердження (це може бути довіреність від власника або завірена копія договору);

підтвердження про проживання не потрібне, якщо людина живе у державному гуманітарному житлі.

Слід врахувати, що для кожного члена сім'ї треба буде надати окреме підтвердження про проживання. Це стосується і дітей.

Фото: Для кожної людини потрібне окреме підтвердження про проживання (gettyimages.com)

Для дитини до 15 років до відділення МВС також необхідно взяти:

документи, які уповноважують представляти особу віком до 15 років;

якщо діти до 15 років не будуть присутні особисто під час візиту до відділення, рекомендовано також взяти нещодавно зроблену фотографію паспортного формату.

Як продовжити візу толерантності

Офіційний інформаційний сайт МВС Чехії для українських біженців Naši Ukrajinci повідомляє, що візи толерантності, які були видані через війну, були продовжені автоматично, а отримання нової візової наклейки необов’язкове.

Із 1 лютого 2024 року українські громадяни, що мають такі візи, можуть отримати нову візову наклейку з терміном дії до 31 березня 2025 року.

Для цього необхідно записатися на візит до відділення МВС через Інформаційний портал для іноземців або зателефонувати на лінію клієнтського центру для запису. Без попереднього запису можуть не надати візової наліпки.