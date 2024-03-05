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"Шахтер" получил оба приза тура Премьер-лиги

Львов, Вторник 05 марта 2024 17:20
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"Шахтер" получил оба приза тура Премьер-лиги Фото: Ефим Конопля и Дмитрий Крыськив (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 19-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек оформил дубль в поединке претендентов на самые высокие награды с криворожским "Кривбассом".

Крыськив вывел "Шахтер" вперед в середине первого тайма после обмена команд голами – на забитый мяч Конопли ответил Аду. Украинец сыграл в стенку с Бондаренко и уложил мяч в угол. А во второй половине Крыськив увенчал точным выстрелом сольный проход.

В свою очередь наставник "Шахтера" Марино Пушич – лучший тренер 19-го тура. "Горняки" под его руководством разбили конкурента (5:2) и сократили до минимума отставание от первого места УПЛ. К тому же команда Пушича с двумя матчами в запасе.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Крыськив опередил Мякушко, Филиппова и Сыча. Пушич оказался лучше Дулуба, Любеновича и Пономарева.

&quot;Шахтер&quot; получил оба приза тура Премьер-лиги

К слову, хавбек Степаненко не получил вызов в сборную Украины на матч плей-офф за место на Евро-2024.

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