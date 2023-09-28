Разбавленный Киевом "Шахтер" и одиночка из "Днепра-1": топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" остаются двумя китами, на которых держится в это непростое время отечественный футбол. Девять из десяти самых ценных исполнителей чемпионата Украины защищают цвета дуэта грандов.

В разгар войны пригласить качественного легионера в чемпионат Украины практически невозможно. Вопрос не только в безопасности потенциальных новичков. Финансовые возможности украинских команд изрядно "просели". Неудивительно, что в топ-10 самых дорогих исполнителей УПЛ девять имеют украинские паспорта.

Николай Матвиенко ("Шахтер", 20 млн евро*)

Защитник "горняков" начал очередной сезон в "Шахтере", несмотря на интерес из топ-5 чемпионатов Европы. На старте УПЛ Матвиенко удивил результативностью. Он оформил 3 мяча в шести матчах первенства и пытался держать марку оплота надежности в обороне. Кто знает, каким было бы поражение от "Порту", если бы ведущий центрбек не получил травму.

Фото: Николай Матвиенко остается в чемпионате Украины (facebook.com/fcshakhtar)

Георгий Судаков ("Шахтер", 15 млн евро)

Обозреватели после успешной продажи Мудрика в "Челси" быстро обнаружили в рядах чемпиона Украины нового кандидата на прибыльный трансфер. Судаков эволюционировал в лидера "Шахтера" и уже закрепился в роли основного в сборной Украины. Цена на хавбека будет только расти, а групповой этап Лиги чемпионов станет лучшей витриной для нового громкого переезда в Европу.

Артем Бондаренко ("Шахтер", 10 млн евро)

А вот еще один воспитанник "горняков" немного притормозил. Во времена Игора Йовичевича Бондаренко был незаменим. Однако после появления на мостике "Шахтера" Патрика ван Леувена куда-то делась уверенность хавбека. Его выступлениям в нынешнем сезоне не хватает зрелости. Иначе объяснить два удаления в четырех поединках Премьер-лиги сложно.

Николай Шапаренко ("Динамо", 7 млн евро)

А вот рыночная стоимость самого дорогого исполнителя "Динамо" упала. Объяснение такому ходу событий простое – Шапаренко только в конце мая вернулся на поле после тяжелой травмы колена. Новый сезон он начал основным и даже забил "Бешикташу" в Лиге конференций. Однако очередное повреждение сначала вывело его из рядов сборной, а теперь заставило пропустить 3 матча киевлян.

Лассина Траоре ("Шахтер", 7 млн евро)

Если Шапаренко в данный момент оказался в точке падения стоимости, то мощный форвард "горняков", вероятнее всего, скоро "просядет" еще значительнее. Траоре откровенно не везет. Как только он начинает осваиваться в "Шахтере", как из-за серьезной травмы оказывается в лазарете. Сезон 2023/24 ивуариец начал с двух голов в трех поединках, но затем вылетел минимум до конца года.

Фото: Лассина Траоре хорошо начал сезон, но получил серьезную травму (facebook.com/fcshakhtar)

Георгий Бущан ("Динамо", 7 млн евро)

Основной голкипер "Динамо" и сборной Украины будет первым, кто будет пытаться получить выше Траоре ценник. Бущан тоже столкнулся с проблемами со здоровьем и весной практически не играл. Однако со стартом нового сезона вратарь вернулся на последний рубеж "бело-синих" и постепенно подходит к лучшей форме. Матчи против сборных Англии и Италии стали ярким тому свидетельством.

Виталий Буяльский ("Динамо", 6 млн евро)

Подешевел и еще один актив столичного гранда. Новый капитан "Динамо" когда-то имел 8-миллионный ценник, а теперь должен уйти за предложение в размере 6 млн. Впрочем, прошлым летом в отношении Буяльского даже не было трансферных слухов. Хавбек, похоже, чувствует себя хорошо в родном клубе и переход куда-нибудь не будет рассматривать. В январе Буяльскому будет 31, так что интерес к нему будут проявлять в условной Бельгии или МЛС.

Александр Зубков ("Шахтер", 5 млн евро)

Попробовал специфический легионерский хлеб еще один украинец из состава чемпиона. Зубков в прошлом году радостно вернулся в рамках политики украинизации "Шахтера" после вояжа в "Ференцварош". Но теперь у него трудности, похожие на проблемы Бондаренко. Кажется, Йовичевич доверял вингеру из Макеевки чуть больше. Падение результативности – подтверждение.

Александр Пихаленок ("Днепр-1", 5 млн евро)

Очарованный круг звезд "Шахтера" и "Динамо" разорвал лидер вице-чемпиона Украины. Пихаленок после ухода Артема Довбика летом остался лучом надежды фанатов "Днепра-1" на сохранении в роли третьей силы УПЛ. Однако тяжелый старт сезона с вылетами из всех еврокубков изрядно насторожил. Да и пребывание в СИЗО предполагаемого инвестора "спортклубовцев" побуждает к мысли о близком трансфере хавбека.

Фото: Александр Пихаленок пытается справиться с ношей лидера команды (facebook.com/sportclubdnipro1)

Валерий Бондарь ("Шахтер", 5 млн евро)

Еще один основной центрбек "горняков" пропустил стартовый отрезок из-за перелома ключицы. Возвращения Бондаря на поле следует ожидать ближе к ноябрю. За время отсутствия защитника у него стало больше конкурентов. Но все они выглядят слабее на этом этапе карьеры украинца. Так что ориентировочно через месяц Бондарь возьмется догонять Матвиенко по уровню игры и цены.

* – по данным портала Transfermarkt