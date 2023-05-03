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Продолжение УПЛ 3-4 мая: полное расписание матчей тура

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Закарпатская область, Среда 03 мая 2023 10:15
Продолжение УПЛ 3-4 мая: полное расписание матчей тура Фото: "Динамо" попытается остановить "Ворсклу" в Полтаве (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Пятью поединками в среду начнется 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать тур будет матчами лидеров на Закарпатье. В 13:00 донецкий "Шахтер" встретится с "Минаем", а в параллельном поединке "Днепр-1" проэкзаменует харьковский "Металлист".

В 14 часов прозвучит стартовый свисток во встрече "Львова" и "Александрии". На 15:00 запланированы еще два матча. Луганская "Заря" в столице примет "Верес" из Ровно, а к "Черноморцу" в Одессу пожаловал ковалевский "Колос".

В четверг первыми на поле появятся футболисты криворожского "Кривбасса" и "Ингульца" из Петрового (13:00). В то же время харьковский "Металлист 1925" в Киеве начнет поединок против львовского "Руха". Закрывать тур в 15:00 будут "Ворскла" из Полтавы и столичное "Динамо".

За семь туров до конца первенства лидером остается "Шахтер" (56 очков). "Днепр-1" набрал на 5 очков меньше, но до сих пор с матчем в запасе. Третья – "Заря" (49 пунктов). Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1" и "Зари", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 24-го тура Премьер-лиги:

  • "Шахтер" – "Минай", 3 мая, 13:00
  • "Днепр-1" – "Металлист", 3 мая, 13:00
  • "Львов" – "Александрия", 3 мая, 14:00
  • "Заря" – "Верес", 3 мая, 15:00
  • "Черноморец" – "Колос", 3 мая, 15:00
  • "Кривбасс" – "Ингулец", 4 мая, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Рух", 4 мая, 13:00
  • "Ворскла" – "Динамо", 4 мая, 15:00

Продолжение УПЛ 3-4 мая: полное расписание матчей тура

К слову, ранее Премьер-лига объявила лучших футболиста и тренера 23-го тура первенства.

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