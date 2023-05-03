Продовження УПЛ 3-4 травня: повний розклад матчів туру

П'ятьма поєдинками у середу розпочнеться 24-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме тур матчами лідерів на Закарпатті. О 13:00 донецький "Шахтар" зустрінеться з "Минаєм", а в паралельному двобої "Дніпро-1" проекзаменує харківський "Металіст".

Натомість о 14-й годині пролунає стартовий свисток у зустрічі "Львова" та "Олександрії". На 15:00 заплановані ще два матчі. Луганська "Зоря" у столиці прийме "Верес" із Рівного, а до "Чорноморця" в Одесу завітав ковалівський "Колос".

У четвер першими на полі з'являться футболісти криворізького "Кривбаса" та "Інгульця" з Петрова (13:00). У той же час харківський "Металіст 1925" у Києві розпочне поєдинок проти львівського "Руха". Закриватимуть тур о 15:00 "Ворскла" з Полтави та столичне "Динамо".

За сім турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (56 очок). "Дніпро-1" набрав на 5 очок менше, але досі з матчем у запасі. Третя – "Зоря" (49 пунктів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 24-го туру Прем'єр-ліги: