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Продовження УПЛ 3-4 травня: повний розклад матчів туру

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Закарпатська область, Середа 03 травня 2023 10:15
Продовження УПЛ 3-4 травня: повний розклад матчів туру Фото: "Динамо" намагатиметься зупинити "Ворсклу" в Полтаві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

П'ятьма поєдинками у середу розпочнеться 24-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме тур матчами лідерів на Закарпатті. О 13:00 донецький "Шахтар" зустрінеться з "Минаєм", а в паралельному двобої "Дніпро-1" проекзаменує харківський "Металіст".

Натомість о 14-й годині пролунає стартовий свисток у зустрічі "Львова" та "Олександрії". На 15:00 заплановані ще два матчі. Луганська "Зоря" у столиці прийме "Верес" із Рівного, а до "Чорноморця" в Одесу завітав ковалівський "Колос".

У четвер першими на полі з'являться футболісти криворізького "Кривбаса" та "Інгульця" з Петрова (13:00). У той же час харківський "Металіст 1925" у Києві розпочне поєдинок проти львівського "Руха". Закриватимуть тур о 15:00 "Ворскла" з Полтави та столичне "Динамо".

За сім турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (56 очок). "Дніпро-1" набрав на 5 очок менше, але досі з матчем у запасі. Третя – "Зоря" (49 пунктів). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 24-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Шахтар" – "Минай", 3 травня, 13:00
  • "Дніпро-1" – "Металіст", 3 травня, 13:00
  • "Львів" – "Олександрія", 3 травня, 14:00
  • "Зоря" – "Верес", 3 травня, 15:00
  • "Чорноморець" – "Колос", 3 травня, 15:00
  • "Кривбас" – "Інгулець", 4 травня, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Рух", 4 травня, 13:00
  • "Ворскла" – "Динамо", 4 травня, 15:00

Продовження УПЛ 3-4 травня: повний розклад матчів туру

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера 23-го туру першості.

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