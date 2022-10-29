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Продолжение УПЛ 29-31 октября: полное расписание матчей десятого тура

Фото: "Динамовцы" проэкзаменуют новичка лиги – "Кривбасс" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в субботу продлится матчами 10-го тура. Его программа продлится еще три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

На 29 октября дирекция Премьер-лиги назначила два матча. В 13:00 на Закарпатье полтавская "Ворскла" в статусе хозяина примет местный "Минай". Позже прозвучит свисток во встрече донецкого "Шахтера" и "Александрии" (17:00).

Еще три поединка пройдут в воскресенье. К "Днепру-1" в гости пожалует одесский "Черноморец" (13:00), а в параллельном поединке сойдутся "Львов" и харьковский "Металлист". Центральный матч дня начнется в 17:00 – киевское "Динамо" примет криворожский "Кривбасс".

Закрывать тур в понедельник будут в Киевской области. В Ковалевке "Колос" встретится с ровненским "Вереском". Старт встречи в 13.00.

Список матчей 10-го тура Премьер-лиги:

  • "Ворскла" – "Минай", 29 октября, 13:00
  • "Шахтер" – "Александрия", 29 октября, 17:00
  • "Днепр-1" – "Черноморец", 30 октября, 13:00
  • "Львов" – "Металлист", 30 октября, 13:00
  • "Динамо" – "Кривбасс", 30 октября, 17:00
  • "Колос" – "Верес", 31 октября, 13:00

Накануне отчетный тур начался разгромом "Металлиста 1925" в исполнении "Зари". За луганчан забивали Чурко, Нагнойный и Имереков. В свою очередь матч "Ингулец" – "Рух" перенесли на более поздний срок.

К слову, ранее "Динамо" сыграло вничью с АЕКом и упустило шансы на продолжение выступлений в еврокубках.

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