"Динамо" расписало яркую ничью в Лиге Европы и упустило все шансы на евровесну

Голевым фестивалем завершился на Кипре матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом из Ларнаки и киевским "Динамо".

Лига Европы, группа B, 5-й тур

АЕК Ларнака – "Динамо" – 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

Первыми забивать могли "динамовцы". На 4-й минуте Тымчик прострелил на ближнюю штангу, откуда Буяльский не смог переиграть кипера ударом в касание. Хозяева ответили неточным ударом Густаво со штрафного с острого угла.

Тем временем первый действительно опасный выпад АЕКа сразу закончился голом. Да еще и шедевральным! На 26-й минуте Фараж исполнил подачу с правого фланга на Альтмана, а тот боковыми ножницами в падении отправил мяч в сетку – 1:0.

Забитый мяч добавил киприотам уверенности, так что до перерыва они еще несколько раз нагнетали ситуацию у ворот Нещерета. Но безрезультатно. Тем более нелогичным стал гол "Динамо" в раздевалку – Вивчаренко передачей с левого фланга нашел Буяльского в штрафной зоне "желто-зеленых", тот сбросил под удар Ванату, и молодой форвард с нескольких метров переиграл Пирича.

Казалось, такое развитие событий придаст уверенности команде Мирчи Луческу на второй тайм. Но вышло наоборот. "Динамо" пропустило уже в дебюте. Энглезу подал с левого фланга на Лопеша, который головой в упор расстрелял Нещерета.

Шокированные киевляне долгое время даже не могли выйти из собственной половины. Совсем плохи дела украинского гранда стали на 72-й минуте. Фараж с правого края перевел мяч на левый угол штрафной, где Альтман пробил из-под Тымчика и оформил дубль.

Через десять минут защитник "Динамо" частично реабилитировался. Именно он выверенной передачей с родного фланга отыскал на линии вратарской Гармаша, который головой отквитал один мяч – 3:2.

Дальше больше. Хаос последних минут позволил киевлянам сравнять счет. В добавленное арбитром время Забарный подправил подачу Перриса с углового, мяч заметался по штрафной площадке и отскочил к Гармашу – опытный хавбек отправил сферу в сетку.

На большее времени банально не хватило. Хотя "Динамо" и героически вырвало ничью, она фактически стала поражением. Киевляне гарантированно финишируют последними в группе, и уже на следующей неделе прекратят выступления в еврокубках в сезоне 2022/23.