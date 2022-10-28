"Заря" разбила "Металлист 1925" и догоняет донецкий "Шахтер"
В рамках десятого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) луганская "Заря" номинально на выезде разгромила харьковский "Металлист 1925". Матч прошел в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 10-й тур
"Металлист 1925" - "Заря" - 0:3
Голы: Чурко, 38; Нагнойный, 45"; Имереков, 58.
В дебюте матча опаснее смотрелись именно харьковчане, но к концу тайма "Заря" включилась на всю силу. И прессинг быстро дал свои результаты - сначала мощный навес в штрафную площадь нашел голову Чурко, а спустя пять минут Булеца пяткой скинул на Кирюханцева, тот выдал пас на Нагнойного, который точно и красиво пробил в девятку.
Во втором тайме после подачи углового и скидки от Батагова в перекладину пробил Имереков, но смог выиграть подбор и забить со второй попытки. Харьковчанам сегодня не удалось поразить ворота "Зари".
Таким образом луганский клуб догоняет идущим вторым "Шахтер", у которого на два матча меньше. У обеих команд 19 очков, у лидера "Днепр-1" - 22 пункта.
Напомним, на этой неделе украинские клубы сыграли очередные матчи в еврокубках. В частности, донецкий "Шахтер" разошелся миром с "Селтиком" и гарантировал себе евровесну.
"Динамо" расписало яркую ничью в Лиге Европы, а "Днепр-1" минимально одолел "Аполлон" и гарантировал выход в плей-офф Лиги конференций.
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