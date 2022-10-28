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"Заря" разбила "Металлист 1925" и догоняет донецкий "Шахтер"

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Киев, Пятница 28 октября 2022 19:42
"Заря" разбила "Металлист 1925" и догоняет донецкий "Шахтер" Фото: "Заря" уверенно разобралась с "Металлистом 1925" (upl.ua)
Автор: Сергей Новиков

В рамках десятого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) луганская "Заря" номинально на выезде разгромила харьковский "Металлист 1925". Матч прошел в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Металлист 1925" - "Заря" - 0:3

Голы: Чурко, 38; Нагнойный, 45"; Имереков, 58.

В дебюте матча опаснее смотрелись именно харьковчане, но к концу тайма "Заря" включилась на всю силу. И прессинг быстро дал свои результаты - сначала мощный навес в штрафную площадь нашел голову Чурко, а спустя пять минут Булеца пяткой скинул на Кирюханцева, тот выдал пас на Нагнойного, который точно и красиво пробил в девятку.

Во втором тайме после подачи углового и скидки от Батагова в перекладину пробил Имереков, но смог выиграть подбор и забить со второй попытки. Харьковчанам сегодня не удалось поразить ворота "Зари".

Таким образом луганский клуб догоняет идущим вторым "Шахтер", у которого на два матча меньше. У обеих команд 19 очков, у лидера "Днепр-1" - 22 пункта.

Напомним, на этой неделе украинские клубы сыграли очередные матчи в еврокубках. В частности, донецкий "Шахтер" разошелся миром с "Селтиком" и гарантировал себе евровесну.

"Динамо" расписало яркую ничью в Лиге Европы, а "Днепр-1" минимально одолел "Аполлон" и гарантировал выход в плей-офф Лиги конференций.

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