"Заря" разбила "Металлист 1925" и догоняет донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Металлист 1925" - "Заря" - 0:3

Голы: Чурко, 38; Нагнойный, 45"; Имереков, 58.

В дебюте матча опаснее смотрелись именно харьковчане, но к концу тайма "Заря" включилась на всю силу. И прессинг быстро дал свои результаты - сначала мощный навес в штрафную площадь нашел голову Чурко, а спустя пять минут Булеца пяткой скинул на Кирюханцева, тот выдал пас на Нагнойного, который точно и красиво пробил в девятку.

Во втором тайме после подачи углового и скидки от Батагова в перекладину пробил Имереков, но смог выиграть подбор и забить со второй попытки. Харьковчанам сегодня не удалось поразить ворота "Зари".

Таким образом луганский клуб догоняет идущим вторым "Шахтер", у которого на два матча меньше. У обеих команд 19 очков, у лидера "Днепр-1" - 22 пункта.