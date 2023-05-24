Продолжение УПЛ 24-25 мая: полное расписание матчей тура

Четырьмя поединками в среду начнется 28-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится всего два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Игровой день будет стартовать двумя матчами в 13:00. В Киевской области "Колос" из Ковалевки на родной арене примет киевское "Динамо". В свою очередь Ужгород ради поединка с "Днепром-1" посетила полтавская "Ворскла".

В 15 часов в Ровно местный "Верес" будет противостоять "Александрии", что может гарантировать себе итоговое 5-е место в УПЛ. Центральный матч тура начнется в 17:00 в столице. Луганская "Заря" на стадионе "Динамо" имени Лобановского попытается остановить лидера первенства – донецкий "Шахтер".

Четверг станет днем середняков и аутсайдеров. В 13 часов на Закарпатье прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Миная" и львовского "Руха". Час спустя начнутся еще две встречи – "Ингулец" в Петровом примет харьковский "Металлист 1925", а "Львов" проэкзаменует "Черноморец" из Одессы. Закроют тур в Кривом Роге – "Кривбасс" будет противостоять "Металлисту" из Харькова (15:00).

За три тура до конца первенства лидером остается "Шахтер" (66 очков). "Днепр-1" и "Заря" сохраняют шансы на титул, имея в активе 64 и 61 пункта соответственно. Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1" и "Зари", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 28-го тура Премьер-лиги: