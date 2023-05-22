Середняк УПЛ неожиданно забрал призы футболисту и тренеру тура

По итогам 27-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям закарпатского "Миная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Вратарь "лис" Александр Бандура – футболист отчетного тура чемпионата Украины. Опытный голкипер удержал ворота на замке в противостоянии с одесским "Черноморцем".

Стараниями стража ворот, выполнившего 6 сэйвов, и флангового полузащитника "Миная" Михаила Гечева закарпатцы оформили победу на выезде. Для Бандуры этот поединок стал уже восьмым "сухим" в нынешнем сезоне. Кипер делит с Олегом Мозилем ("Металлист 1925") третье место по количеству клин-шитов.

В свою очередь наставник "Миная" Владимир Шаран стал лучшим тренером 27-го тура. Подопечные украинского специалиста благодаря триумфу в Одессе поднялись на 11-е место в турнирной таблице. Закарпатцы набрали 29 очков.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В него вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.