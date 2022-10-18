Продолжение УПЛ 18-20 октября: полное расписание матчей восьмого тура

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги во вторник продолжится матчами 8-го тура. Его растянут на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

В первый день тура "Львов" на арене СКИФ примет ровненский "Верес". Старт поединка назначен на 13 часов.

Еще два матча начнутся в 15:00. В Киевской области одесский "Черноморец" примет луганскую "Зарю". В свою очередь в Кировоградскую область на встречу с "Александрией" уехал погостить криворожский "Кривбасс".

На среду назначили четыре матча. В 13:00 прозвучат стартовые свистки в противостояниях "Днепра-1" и "Ингульца" из Петрового, а также полтавской "Ворсклы" и львовского "Руха". Харьковский "Металлист 1925" в 15:00 начнет поединок против закарпатского "Миная". Закрывать программу дня будут донецкий "Шахтер" и ковалевский "Колос" во Львове (17:00).

Один матч в расписании запланировали на 20 октября. К киевскому "Динамо" в гости должен пожаловать харьковский "Металлист". Правда, из-за регулярных атак РФ на столицу Украины проведение поединка под вопросом.

Список матчей 8-го тура Премьер-лиги:

"Львов" – "Верес", 18 октября, 13:00

"Черноморец" – "Заря", 18 октября, 15:00

"Александрия" – "Кривбасс", 18 октября, 15:00

"Днепр-1" – "Ингулец", 19 октября, 13:00

"Ворскла" – "Рух", 19 октября, 13:00

"Металлист 1925" – "Минай", 19 октября, 15:00

"Шахтер" – "Колос", 19 октября, 17:00

"Динамо" – "Металлист", 20 октября, 17:00

Перед восьмым туром чемпионата Украины в лидерах идет "Днепр-1" (18 очков, 6 матчей). В топ-5 также входят "Шахтер" (16/6), "Металлист" (13/7), "Колос" (11/6) и "Верес" (11/7). Аутсайдер первенства – "Черноморец", в активе которого всего 2 пункта после шести поединков.