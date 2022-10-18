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Продовження УПЛ 18-20 жовтня: повний розклад матчів восьмого туру

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Львів, Вівторок 18 жовтня 2022 10:45
Продовження УПЛ 18-20 жовтня: повний розклад матчів восьмого туру Фото: Михайло Мудрик забив "Колосу" в сезоні 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги у вівторок продовжиться матчами 8-го туру. Його розтягнуть на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У перший день туру "Львів" на арені СКІФ прийме рівненський "Верес". Старт поєдинку призначений на 13:00.

Ще два матчі розпочнуться о 15-й. На Київщині одеський "Чорноморець" прийме луганську "Зорю". Натомість до Кіровоградської області на зустріч із "Олександрією" завітав криворізький "Кривбас".

На середу призначили чотири матчі. О 13:00 пролунають стартові свистки у протистояннях "Дніпра-1" та "Інгульця" з Петрова, а також полтавської "Ворскли" та львівського "Руха". Харківський "Металіст 1925" о 15:00 розпочне поєдинок проти закарпатського "Миная". Закриватимуть програму дня донецький "Шахтар" і ковалівський "Колос" у Львові (17:00).

Один матч у розкладі запланували на 20 жовтня. До київського "Динамо" в гості повинен завітати харківський "Металіст". Щоправда, через регулярні атаки РФ на столицю України проведення поєдинку під питанням.

Перелік матчів 8-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Львів" – "Верес", 18 жовтня, 13:00
  • "Чорноморець" – "Зоря", 18 жовтня, 15:00
  • "Олександрія" – "Кривбас", 18 жовтня, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Інгулець", 19 жовтня, 13:00
  • "Ворскла" – "Рух", 19 жовтня, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Минай", 19 жовтня, 15:00
  • "Шахтар" – "Колос", 19 жовтня, 17:00
  • "Динамо" – "Металіст", 20 жовтня, 17:00

Продовження УПЛ 18-20 жовтня: повний розклад матчів восьмого туру

Перед восьмим туром чемпіонату України в лідерах іде "Дніпро-1" (18 очок, 6 матчів). До топ-5 також входять "Шахтар" (16/6), "Металіст" (13/7), "Колос" (11/6) і "Верес" (11/7). Аутсайдер першості – "Чорноморець", в активі якого лише 2 пункти після шести поєдинків.

До слова, на вихідних "Шахтар" виграв Класичне в "Динамо" у Львові.

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