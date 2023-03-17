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Продолжение УПЛ 17-19 марта: полное расписание матчей восемнадцатого тура

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Ужгород, Пятница 17 марта 2023 10:18
Продолжение УПЛ 17-19 марта: полное расписание матчей восемнадцатого тура Фото: "Динамо" и "Заря" сыграют центральный матч тура (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Матчем на ужгородском стадионе "Авангард" в пятницу начнется 18-й тур чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Харьковский "Металлист" 17 марта примет "Александрию" на Закарпатье. Старт встречи назначен на 13:00.

В субботу первыми начнут полтавская "Ворскла" и "Металлист 1925". Их поединок запланирован на 13:00, а часом позже стартуют еще два матча. В столицу погостить у "Динамо" приедет луганская "Заря", а "Львов" примет криворожский "Кривбасс". Последними 18 марта на поле появятся ровненский "Верес" и "Днепр-1".

С разницей в час в воскресенье сыграют три поединка. Петровский "Ингулец" попытается продолжить серию побед до пяти в противостоянии с "Черноморцем" из Одессы (13:00). Вскоре ковалевский "Колос" примет закарпатский "Минай". Закрывать тур в 15:00 будут донецкий "Шахтер" и львовский "Рух".

В лидерах чемпионата в данный момент идет "Шахтер" (39 очков, 16 матчей). Конкуренцию "горнякам" постараются навязать "Днепр-1" (36/16), "Заря" (34/17) и "Динамо" (33/17). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста" и "Динамо", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги:

  • "Металлист" – "Александрия", 17 марта, 13:00
  • "Ворскла" – "Металлист 1925", 18 марта, 13:00
  • "Динамо" – "Заря", 18 марта, 14:00
  • "Львов" – "Кривбасс", 18 марта, 14:00
  • "Верес" – "Днепр-1", 18 марта, 15:00
  • "Ингулец" – "Черноморец", 19 марта, 13:00
  • "Колос" – "Минай", 19 марта, 14:00
  • "Шахтер" – "Рух", 19 марта, 15:00

Продолжение УПЛ 17-19 марта: полное расписание матчей восемнадцатого тура

К слову, накануне "Шахтер" потерпел разгром от "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

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