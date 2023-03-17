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Продовження УПЛ 17-19 березня: повний розклад матчів вісімнадцятого туру

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Ужгород, П'ятниця 17 березня 2023 10:18
Продовження УПЛ 17-19 березня: повний розклад матчів вісімнадцятого туру Фото: "Динамо" та "Зоря" зіграють центральний матч туру (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Матчем на ужгородському стадіоні "Авангард" у п'ятницю розпочнеться 18-й тур чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Харківський "Металіст" 17 березня прийме "Олександрію" на Закарпатті. Старт зустрічі призначений на 13:00.

У суботу ж першими розпочнуть полтавська "Ворскла" та "Металіст 1925". Їхній поєдинок запланований на 13:00, а на годину пізніше стартують ще два матчі. До столиці погостювати в "Динамо" прибуде луганська "Зоря", а "Львів" прийме криворізький "Кривбас". Останніми 18 березня на полі з'являться рівненський "Верес" і "Дніпро-1".

Із різницею в годину в неділю зіграють три поєдинки. Петровський "Інгулець" намагатиметься продовжити серію перемог до п'яти в протистоянні з "Чорноморцем" із Одеси (13:00). Згодом ковалівський "Колос" прийме закарпатський "Минай". Закриватимуть тур о 15:00 донецький "Шахтар" і львівський "Рух".

У лідерах чемпіонату наразі йде "Шахтар" (39 очок, 16 матчів). Конкуренцію "гірникам" намагатимуться нав'язати "Дніпро-1" (36/16), "Зоря" (34/17) і "Динамо" (33/17). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста" та "Динамо", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Металіст" – "Олександрія", 17 березня, 13:00
  • "Ворскла" – "Металіст 1925", 18 березня, 13:00
  • "Динамо" – "Зоря", 18 березня, 14:00
  • "Львів" – "Кривбас", 18 березня, 14:00
  • "Верес" – "Дніпро-1", 18 березня, 15:00
  • "Інгулець" – "Чорноморець", 19 березня, 13:00
  • "Колос" – "Минай", 19 березня, 14:00
  • "Шахтар" – "Рух", 19 березня, 15:00

Продовження УПЛ 17-19 березня: повний розклад матчів вісімнадцятого туру

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав розгрому від "Фейєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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