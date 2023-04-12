УПЛ: "Шахтер" на последней минуте дожал "Львов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 6-й тур (перенесенный матч)

"Львов" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Гочолейшвили, 56 (автогол) – Судаков, 61, Келси, 90+5

Первое в течение недели свидание команд началось при небольшом преимуществе "горняков". Однако с реальными голевыми возможностями не сложилось. Тот же Траоре не успел на перспективный прострел Тотовицкого, а выстрел Бондаренко кипер львовян перевел на угловой.

До перерыва впереди себя успели проявить Судаков и Степаненко. Первый едва не закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового (Юрчук вовремя сместился и отразил), а вот удар второго заблокировал защитник. "Горожане" ответили перед перерывом выстрелом Бугая над перекладиной.

А вот на старте второго тайма стало веселее. "Львов" повел в счете не без доли везения. Это Богунов на правом фланге накрутил оппонента и навесил в район вратарской, где Гочолейшвили пытался выбить мяч подальше, а забил в собственные ворота.

"Шахтер" взвинтил темп и отыгрался уже через пять минут. Не обошлось без курьеза и в этот раз. Судаков в простой ситуации отважился на удар с дистанции, а мяч задел Грисьо, немного дезориентировал вратаря и влетел в сетку от рук Юрчука – 1:1.

Но ничья с аутсайдером в планы "горняков" не входила, так что команда Игора Йовичевича бросилась вперед ради второго гола. Пошли в ход все атакующие рычаги гранда. Вот Ракицкий разрядил пушку в перекладину львовян. Далее Траоре пробил рядом со стойкой, а после удара головой Келси мяч прошел в считанных сантиметрах от ворот.

Время шло, а "Шахтер" так и не забивал. Но все же "горняки" вырвали победу в последней атаке. Судаков с глубины поля подал в штрафную, где Сикан зряче головой сбросил в борьбу, в которой Келси тоже со второго этажа отправил мяч в сетку – 1:2 в итоге!

Благодаря победе "Шахтер" сохранит лидерство в чемпионате. Подопечные Йовичевича набрали 49 очков (20 матчей). В активе идущего вторым "Днепра-1" 45 пунктов и поединок в запасе. Дополняет тройку лидеров луганская "Заря" – 40 очков (20).