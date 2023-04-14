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Продолжение УПЛ 14-16 апреля: полное расписание матчей тура

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Закарпатская область, Пятница 14 апреля 2023 10:15
Продолжение УПЛ 14-16 апреля: полное расписание матчей тура Фото: "Динамо" будет гостить у "Руха" в пятницу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тремя матчами в пятницу начнется 21-й тур украинской Премьер-лиги. Игровая программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Пасхальный тур начнется на Закарпатье 14 апреля. Местный "Минай" на родной арене примет криворожский "Кривбасс". Старт поединка в 13:00.

Подхватят соревновательную эстафету "Ингулец" из Петрового и ковалевский "Колос" В 14:00 прозвучит стартовый свисток в их встрече в Киеве. Еще час спустя "Рух" во Львове встретится с киевским "Динамо".

В субботу первыми на поле ужгородского "Авангарда" сойдутся харьковский "Металлист" и "Верес" из Ровно (13:00). Через два часа состоится центральный поединок тура – луганская "Заря" в столице примет "Днепр-1". В параллельном матче "Металлист 1925" из Харькова встретится с "Александрией".

На Пасху запланировали два поединка. В 14:00 начнется матч донецкого "Шахтера" и "Львова". В свою очередь в 15 часов одесский "Черноморец" на домашней арене сойдется с "Ворсклой" из Полтавы.

В лидерах чемпионата идет "Шахтер" (49 очков, 20 матчей). "Горняков" преследуют "Днепр-1" (45/19) и "Заря" (40/20). Совсем рядом с луганчанами "Динамо" (39/20). Все поединки, кроме домашних матчей "Руха", "Металлиста" и "Зари", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 21-го тура Премьер-лиги:

  • "Минай" – "Кривбасс", 14 апреля, 13:00
  • "Ингулец" – "Колос", 14 апреля, 14:00
  • "Рух" – "Динамо", 14 апреля, 15:00
  • "Металлист" – "Верес", 15 апреля, 13:00
  • "Заря" – "Днепр-1", 15 апреля, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Александрия", 15 апреля, 15:00
  • "Шахтер" – "Львов", 16 апреля, 14:00
  • "Черноморец" – "Ворскла", 16 апреля, 15:00

Продолжение УПЛ 14-16 апреля: полное расписание матчей тура

К слову, посреди недели "Шахтер" одержал волевую победу над "Львовом" в перенесенном матче первого круга УПЛ.

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