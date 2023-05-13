Продолжение УПЛ 13-15 мая: полное расписание матчей тура

Двумя поединками отечественных грандов в субботу начнется 26-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Игровой день стартует матчем в столице. Киевское "Динамо" примет "Черноморец" из Одессы Начало встречи – в 14:00.

В 17 часов на поле "Арены Львов" выйдут петровский "Ингулец" в статусе хозяина и донецкий "Шахтер". В воскресенье два поединка назначили на 13:00 – "Металлист" из Харькова примет луганскую "Зарю", а "Львов" будет пытаться отобрать очки у полтавской "Ворсклы".

Через час начнется поединок в Ровно. Местный "Верес" встретится с харьковским "Металлистом 1925". Последний матч воскресенья – противостояние криворожского "Кривбасса" и "Руха" из Львова (15:00). В понедельник же "Минай" на Закарпатье примет "Днепр-1". Стартовый свисток там прозвучит в 13:00. Закроют тур в 15:00 в Киевской области – "Колос" из Ковалевки сыграет против "Александрии".

За пять туров до конца первенства лидером остается "Шахтер" (60 очков). Только на два пункта отстал "Днепр-1", а третьей идет "Заря" (55 пунктов). Все поединки, кроме домашних матчей "Динамо" и "Металлиста", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 26-го тура Премьер-лиги: