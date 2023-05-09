ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аутсайдер УПЛ сенсационно забрал призы тренеру и футболисту тура чемпионата

Новина українською →
Львов, Вторник 09 мая 2023 10:48
Аутсайдер УПЛ сенсационно забрал призы тренеру и футболисту тура чемпионата Фото: "Желто-черные" празднуют разгром "Ингульца" (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 25-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям львовского "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Нападающий "желто-черных" Юрий Климчук – футболист 25-го тура Премьер-лиги. Лидер атак львовян оформил дубль в домашнем противостоянии с "Ингульцем" (3:0).

Климчук записал в свой актив второй и третий мячи "Руха". На старте второй половины он головой переправил в дальний угол фланговый навес. А в добавленное арбитром время форвард точно пробил под перекладину с линии штрафной.

В свою очередь наставник "Руха" Виталий Пономарев стал лучшим тренером тура. Разгром петровцев позволил львовской команде прервать 9-матчевую серию без побед. Кроме того, "Рух" покинул зону вылета и поднялся в зону переходных матчей.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Аутсайдер УПЛ сенсационно забрал призы тренеру и футболисту тура чемпионата

К слову, накануне "Динамо" минимально одолело "Кривбасс" в Кривом Роге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне