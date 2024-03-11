Амбициозный дебютант УПЛ остался без главного тренера: он не побеждал 6 туров

Об этом заявил президент "полесских волков" Геннадий Буткевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

55-летний специалист освободил кресло наставника житомирян. Он написал заявление об отставке по собственному желанию.

"Вообще за весь период нашего сотрудничества он всегда находил разумные решения и достойно справлялся со всеми трудностями. Но сейчас, по его словам, он чувствует усталость и не может подвести команду, поэтому решение об отставке Юрия Николаевича одно из самых сложных как для него, так и для него меня", – заявил Буткевич.

Исполняющим обязанности главного тренера "полесских волков" стал Сергей Шищенко. До недавнего времени он работал с фарм-клубом житомирян – лидером Второй лиги "Звягелем". Ранее украинец уже работал с "Полесьем" в 2020-2021 гг.

Последним матчем для Калитвинцева в должности стало домашнее поражение от "Александрии" (1:2). Житомиряне не побеждали в чемпионате Украины с 11 ноября и опустились на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Полесские волки" набрали 33 очка.