Репетиция Классического УПЛ. "Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате юношеских команд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Премьер-лига, Чемпионат U-19, 28-й тур

"Шахтер" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:2

Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Удаление: Захарченко, 50 (Д, вторая желтая карточка)

В первой половине инициативой владели юные "горняки". Создали номинальные хозяева и ряд опасных моментов. В частности, Пушкарев с близкой дистанции попал в штангу. В свою очередь Демченко отправил мяч выше перекладины, а выстрел Ющенко из-за пределов штрафной взял Суркис.

Тем временем киевляне действовали осторожно. Счастье в атаках "Динамо" искало длинными передачами и верой в стандарты. Тем более неожиданным стал гол в раздевалку от "бело-синих" – Маткевич среагировал на рикошет и неожиданно для кипера пробил в ближний угол.

На старте второй половины команды обменялись забитыми мячами. Но до этого "Динамо" оказалось в меньшинстве после второго "горчичника" Захарченко. Тем не менее, киевляне организовали второй мяч на 58-й минуте, когда Балаба в касание замкнул передачу Кремчанина.

"Горняки" довольно быстро ответили своим забитым мячом. Это Огарков головой отправил мяч в сетку с острого угла. "Шахтер" U-19 пытался дожать оппонентов, но воспользоваться численным преимуществом так и не смог. Благодаря победе "Динамо" U-19 обошло дончан наверху турнирной таблицы. Киевляне за два тура до конца сезона имеют 67 очков, а "горняки" – 65.