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Продолжение УПЛ 1-3 сентября: полное расписание матчей шестого тура

Фото: "Горняки" будут гостить на Закарпатье (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашним поединком ровненского "Вереса" в пятницу начнется очередной тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В гости к "народной команде" приехал одесский "Черноморец". Стартовый свисток встречи в Ровно прозвучит в 17:00.

В субботу сыграют еще три матча. В 13 часов закарпатский "Минай" примет донецкий "Шахтер". Два часа спустя начнется противостояние новичков сезона между "Полесьем" из Житомира и киевской "Оболонью". Полтавская "Ворскла" встретится с "Александрией" в 17:00.

В воскресенье "Днепр-1" примет черкасский ЛНЗ в Ужгороде (13:00). Еще два поединка запланировали на вечер. В 17 часов "Колос" из Ковалевки встретится с криворожским "Кривбассом", а в 19:00 начнется матч львовского "Руха" и "Металлиста 1925" из Харькова. Поединок "Зари" из Луганска и киевского "Динамо" перенесли.

Домашние поединки "Вереса", "Полесья", "Ворсклы" и "Колоса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Днепра-1" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН, а "Миная" и "Руха" – "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Список матчей 6-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Черноморец", 1 сентября, 17:00
  • "Минай" – "Шахтер", 2 сентября, 13:00
  • "Полесье" – "Оболонь", 2 сентября, 15:00
  • "Ворскла" – "Александрия", 2 сентября, 17:00
  • "Днепр-1" – ЛНЗ, 3 сентября, 13:00
  • "Колос" – "Кривбасс", 3 сентября, 17:00
  • "Рух" – "Металлист 1925", 3 сентября, 19:00

 

К слову, накануне "Динамо" не вышло в групповой этап еврокубков впервые за два десятилетия.

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