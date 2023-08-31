"Динамо" впервые за 18 лет не сыграет в еврокубках осенью. Киевляне не прошли "Бешикташ"

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24 киевское "Динамо" потерпело поражение от стамбульского "Бешикташа" и завершило выступления на международной арене в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, плей-офф квалификации, ответные матчи

"Бешикташ" – "Динамо" – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Абубакар, 52

Активнее матч начали "черные орлы". Впервые в игру кипер киевлян Бущан вынужден был войти уже на 2-й минуте, когда среагировал на удар Мулека головой после навеса. Вскоре вратарь парировал диагональный выстрел Учана, а после еще одного выпада Мулека за "Динамо" сыграла штанга.

"Бело-синие" сумели ответить в середине тайма. Это Ванат оказался на ударной позиции и отправил мяч выше перекладины из-за пределов штрафной. Мог перевернуть игру Попов, но не среагировал на сброс Ваната после подачи Шапаренко со стандарта.

Новая вспышка активности "Бешикташа" пришлась на старт второй половины. На 52-й минуте инициативу на себя взял Абубакар. Он накрутил защитников на входе в штрафную "Динамо" и технично отправил мяч в дальний угол мимо Бущана – 1:0.

Забитый мяч не заставил турецкий гранд сбросить обороты. Стамбульцы продолжили контролировать территорию и время от времени беспокоили оборону "бело-синих". Вот тот же Абубакар пробил рядом с девяткой с несколько метров. А потом Мулека проверил бдительность Бущана ударом в дальний угол.

"Динамо" же впервые пробило в створ ворот "Бешикташа" на 83-й минуте. Это Андриевский с перспективного штрафного пробил фактически по центру с 20-ти метров. Гюнок не без труда зафиксировал мяч.

В конце концов "черным орлам" хватило и одного гола для победы в отчетном поединке и противостоянии в целом. Стамбульцы сыграют на групповом этапе Лиги конференций. "Динамо" уже теперь может сосредоточиться на внутренних турнирах.

В последний раз подобный провал на евроарене со столичным грандом произошел в сезоне 2005/06. Тогда "бело-синие" уступили швейцарскому "Туну" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. После выездной ничьей 2:2 команда Леонида Буряка минимально проиграла дома.