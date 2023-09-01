Продовження УПЛ 1-3 вересня: повний розклад матчів шостого туру

У гості до "народної команди" завітав одеський "Чорноморець". Стартовий свисток зустрічі у Рівному прозвучить о 17:00.

Натомість у суботі зіграють ще три матчі. О 13-й годині закарпатський "Минай" прийме донецький "Шахтар". На дві години пізніше розпочнеться протистояння новачків сезону між "Поліссям" із Житомира та київською "Оболонню". Полтавська "Ворскла" зустрінеться з "Олександрією" о 17:00.

У неділю "Дніпро-1" прийме черкаський ЛНЗ в Ужгороді (13:00). Ще два поєдинки запланували на вечір. О 17-й годині "Колос" із Ковалівки зустрінеться з криворізьким "Кривбасом", а о 19:00 розпочнеться матч львівського "Руха" та "Металіста 1925" з Харкова. Двобій "Зорі" з Луганська та київського "Динамо" перенесли.

Домашні поєдинки "Вереса", "Полісся", "Ворскли" та "Колоса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Миная" і "Руха" – "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 6-го туру Прем'єр-ліги: