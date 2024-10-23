"Реал" пофеерил с "Боруссией" Д, ПСЖ во второй раз споткнулся: обзор Лиги чемпионов
Третий тур общего этапа Лиги чемпионов начался девятью матчами вторника. Победы отпраздновали итальянский "Милан", французский "Монако", лондонский "Арсенал", бирмингемская "Астон Вилла", испанская "Жирона", мадридский "Реал", лиссабонский "Спортинг" и немецкий "Штутгарт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, основной раунд, 3-й тур
"Милан" – "Брюгге" – 3:1
Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51
Удаление: Оньедика, 40 (Б)
"Монако" – "Црвена Звезда" – 5:1
Голы: Минамино, 20, 70, Эмболо, 45+4, Аклиуш, 90+7 – Ндиайе, 27 (пенальти)
"Пари Сен-Жермен" – ПСВ – 1:1
Голы: Хакими, 55 – Ланг, 34
"Ювентус" – "Штутгарт" – 0:1
Гол: Туре, 90+2
Нереализованный пенальти: Мийо, 86 (Ш)
Удаление: Данило, 84 (Ю, вторая желтая карточка)
"Астон Вилла" – "Болонья" – 2:0
Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64
"Жирона" – "Слован" – 2:0
Голы: Гутьеррес, 42, Хуанпе, 73
Нереализованный пенальти: Стуани, 88(Ж)
"Штурм" – "Спортинг" – 0:2
Голы: Сантуш, 23, Декереш, 53
"Реал" – "Боруссия" Д – 5:2
Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Гиттенс, 34
"Милан" повел в счете на 34-й минуте, когда Пулишич закрутил мяч в ворота прямо с углового. Перед перерывом "Брюгге" оказался в меньшинстве после удаления Оньедики. Однако на старте второго тайма Саббе выровнял положение точным ударом в угол из пределов штрафной. Но дальше за дело взялся Рейндерс. Он дважды результативно сыграл в касание после атак левым и правым флангами соответственно.
ПСЖ пропустил первым дома. ПСВ открыл счет на 34-й минуте – Ланг получил передачу на чужой половине, приблизился к штрафной и неожиданно для кипера пробил в ближний угол. Парижане отыгрались на старте второй половины. Это Хакими разрядил пушку из-за пределов штрафной и сравнял счет. Больше цифры на табло не изменились, так что "Пари Сен-Жермен" к победе с поражением добавил ничью.
Один мяч решил судьбу противостояния в Турине. "Штутгарт" контролировал ход событий, но кураж поймал голкипер "Ювентуса" Перин. Он даже эффектно парировал одиннадцатиметровый в исполнении Мийо. Но в добавленное арбитром время Туре после стенки с тем же Мийо ворвался в чужой штрафной и принес победу "автозаводцам". Обе команды теперь оказались вне топ-8 турнирной таблицы.
Настоящий праздник футбола устроили в Мадриде. "Боруссия", казалось, шокировала "Реал" двумя голами до перерыва – Мален реализовал момент из пределов штрафной, а Гиттенс умело замкнул прострел партнера. "Сливочные" перевернули матч во втором тайме. Сначала Рюдигер головой завершил затяжную атаку мадридцев, а затем Винисиус отправил мяч в незащищенные ворота. Вперед "Реал" вышел на 83-й минуте усилиями Васкеса, мощно пробившегося с острого угла. А дальше Винисиус доказал статус фаворита на "Золотой мяч" еще двумя голами, дважды в одиночку накрутив оборону "шмелей".
К слову, накануне "Шахтер" минимально проиграл "Арсеналу" на Альбионе.
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