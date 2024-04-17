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Продолжение Лиги чемпионов 17 апреля: полное расписание матчей среды

Манчестер, Среда 17 апреля 2024 12:00
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Продолжение Лиги чемпионов 17 апреля: полное расписание матчей среды Фото: "Галактикос" приехали на Альбион за победой (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов 2023/24 завершится двумя поединками плей-офф в среду. Накануне путевки в полуфинал соревнований завоевали французский "Пари Сен-Жермен" и дортмундская "Боруссия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 22:00 по Киеву запланированы матчи в Мюнхене и Манчестере. Хозяева начнут противостояния с выездными ничьими за плечами.

"Бавария" примет лондонский "Арсенал" Неделю назад мюнхенцы разошлись миром с "канонирами" после голов Гнабри и Кейна (2:2). В воскресенье команда Александра Зинченко еще и потерпела неудачу в чемпионате Англии, проиграв важный поединок "Астон Вилле".

Зато на "Этихаде" состоится второй досрочный финал между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом". В столице Испании команды устроили настоящий голевой фестиваль, расписав результативную ничью (3:3) с рядом красивых забитых мячей. Андрей Лунин должен выйти в старте "сливочных".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • "Бавария" – "Арсенал", 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Реал", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 17 апреля: полное расписание матчей среды

К слову, накануне ПСЖ в большинстве разгромил "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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