Продолжение Лиги чемпионов 17 апреля: полное расписание матчей среды

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов 2023/24 завершится двумя поединками плей-офф в среду. Накануне путевки в полуфинал соревнований завоевали французский "Пари Сен-Жермен" и дортмундская "Боруссия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На 22:00 по Киеву запланированы матчи в Мюнхене и Манчестере. Хозяева начнут противостояния с выездными ничьими за плечами.

"Бавария" примет лондонский "Арсенал" Неделю назад мюнхенцы разошлись миром с "канонирами" после голов Гнабри и Кейна (2:2). В воскресенье команда Александра Зинченко еще и потерпела неудачу в чемпионате Англии, проиграв важный поединок "Астон Вилле".

Зато на "Этихаде" состоится второй досрочный финал между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом". В столице Испании команды устроили настоящий голевой фестиваль, расписав результативную ничью (3:3) с рядом красивых забитых мячей. Андрей Лунин должен выйти в старте "сливочных".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/4 финала Лиги чемпионов: