ПСЖ взял реванш у "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Боруссия" выбила "Атлетико"

Французский "Пари Сен-Жермен" и дортмундская "Боруссия" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов 2023/24. Испанская "Барселона" и мадридский "Атлетико" в свою очередь завершили выступления в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Барселона" – ПСЖ – 1:4 (первый матч – 3:2)

Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61, 89

Удаление: Араухо, 29 (Б, прямая красная карточка)

"Боруссия" Д – "Атлетико" – 4:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 71, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

Для "Барселоны" домашний матч начался очень успешно. Уже на 12-й минуте Рафинья в касание замкнул прострел Ямала после врывания с правого фланга. Но в середине тайма подвел каталонцев Араухо, который сбил Баркола на пути к свиданию с тер Штегеном и увидел красную карточку в руках арбитра.

Парижане численным преимуществом воспользовались сполна. Сравняли счет гости перед перерывом, когда Дембеле с угла вратарской вколотил под перекладину. А во второй половине Витинья бильярдным выстрелом с дистанции и Мбаппе реализованным одиннадцатиметровым обеспечили ПСЖ подходящий счет, а затем форвард забил второй раз в контратаке под занавес встречи.

Своя драма была в Дортмунде. "Шмели" в первом тайме ликвидировали дефицит голов в противостоянии. Брандт "прошил" Облака с острого угла, а Матсен с того же левого угла вратарской отправил мяч в дальний угол ворот мадридцев.

Впрочем, "Атлетико" на старте второй 45-минутки вернулся в игру двумя голами подряд. Сначала Хуммельс подправил в свои ворота удар Эрмосо головой, а затем Корреа в суматохе пробил под перекладину. Но "Боруссия" нашла свой двойной ответ – Фюллькруг головой замкнул навес Забитцера, а затем последний с отскока отправил в дальний угол – 4:2 в итоге.

Итак, ПСЖ и "Боруссия" Д после поражений в первых матчах пробились в полуфинал соревнований. Там они будут противостоять друг другу. Первый матч состоится в Париже 30 апреля либо 1 мая.