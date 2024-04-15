Вице-чемпион мира потерял магию из-за титула "Байера". Он был талисманом грандов 11 лет
Долгожданное чемпионство леверкузенского "Байера" завершило доминирование мюнхенской "Баварии", растянувшееся на более десяти лет. Больше всего от этой неудачи пострадал имидж вингера низложенного чемпиона Кингсли Комана.
Кратко о потерянных особых "способностях" Комана – в материале РБК-Украина.
27-летний француз – воспитанник "Пари Сен-Жермен". Уроженец столицы попал в структуру знаменитого клуба в 8 лет. На профессиональном уровне он дебютировал в сезоне 2012/13.
Коман появился на поле в составе родной команды в феврале 2013 года. В поединке Лиги 1 против "Сошо" он на 87-й минуте заменил Верратти. В дальнейшем Карло Анчелотти 16-летнего воспитанника до завершения кампании не выпускал на поле. Впрочем, одного появления было достаточно для зарождения чемпионской магии Комана.
В следующем сезоне все еще юный вингер сыграл 2 матча за ПСЖ Лорана Блана. Однако двух формальных титулов Лиги 1 для перспективного француза с амбициями оказалось мало. Он отказался подписывать новый контракт с парижанами и перебрался в Италию.
Туринский "Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри действительно рассчитывал на Комана. По крайней мере, в статусе футболиста ротации. В сезоне 2014/15 он провел 14 матчей в Серии А, в которых отдал 2 результативных передачи. "Старая синьора", конечно же, завоевала Скудетто – уже третий чемпионский титул для новичка, которому еще и не исполнилось 20-ти.
Новый футбольный год Коман начал в рядах "Юве", но туринцы согласились отдать вингера "Баварии" на правах двухлетней аренды за 7 млн евро. В немецком гранде проспект стал основным выбором на фланг атаки для самого Пепа Гвардиолы. Француз забил 4 мяча и отдал 6 ассистов (23 поединка) и на собственное 20-летие смог похвастаться небывалым достижением – золотыми наградами трех из пяти ведущих чемпионатов Европы.
Фото: Кингсли Коман – 8-кратный чемпион Германии (Getty Images)
Далее Коман оставался талисманом "Баварии". На мюнхенской "Альянц-Арене" регулярно сменялись тренеры – упомянутый ранее Анчелотти, Вилли Саньоль, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель, но французский вингер на протяжении всего времени остается среди ведущих фигур "ротен".
И до 14 апреля продолжалась магия Комана. В восьми предыдущих сезонах "Бавария" становилась чемпионом Германии, а фартовый француз довел количество титулов подряд до фантастических 11-ти. В Мюнхене быстро все поняли о незаурядных способностях Комана и без угрызений совести после аренды отдали "Юве" за него 21 млн в евровалюте.
Но неудачный нынешний сезон для "Баварии" гарантированно запустит процесс перестройки команды. Весьма вероятный финиш без трофея не только будет стоить должности Тухеля, но и, очевидно, приведет к кадровым изменениям в составе команды.
Легкий взгляд на цифры Комана в сезоне 2023/24 побуждает отправить его в зону риска. В чемпионате Германии он набрал 3+3 по системе "гол+пас", а еще два забитых мяча на групповом этапе Лиги чемпионов не слишком улучшают статистику. А еще французский вингер пропустил 13 матчей во всех турнирах из-за разных повреждений.
Но, похоже, в перезагрузке должен быть заинтересован сам Коман. Потеря чемпионской магии может стать временной, если он с агентами придирчиво подойдет к выбору новой команды. Неординарная биография француза будет подталкивать его к трансферу в Англию или Испанию. Возможно, чемпион следующего сезона там будет известен заранее, если летом французский волшебник переедет на Альбион или Пиренеи...
К слову, накануне "Байер" стал недосягаемым для конкурентов наверху таблицы Бундеслиги.
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