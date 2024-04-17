Продовження Ліги чемпіонів 17 квітня: повний розклад матчів середи
Чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2023/24 завершиться двома поєдинками плей-офф у середу. Напередодні путівки в півфінал змагань завоювали французький "Парі Сен-Жермен" і дортмундська "Боруссія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На 22:00 за київським часом заплановані матчі в Мюнхені та Манчестері. Господарі розпочнуть протистояння з виїзними нічиїми за плечима.
"Баварія" прийме лондонський "Арсенал". Тиждень тому мюнхенці розійшлися миром із "канонірами" після голів Гнабрі та Кейна (2:2). У неділю команда Олександра Зінченка ще й зазнала невдачі в чемпіонаті Англії, програвши важливий поєдинок "Астон Віллі".
Натомість на "Етіхаді" відбудеться другий достроковий фінал між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". У столиці Іспанії команди влаштували справжній гольовий фестиваль, розписавши результативну нічию (3:3) з низкою красивих забитих м'ячів. Андрій Лунін повинен вийти в старті "вершкових".
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".
Перелік матчів середи в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
- "Баварія" – "Арсенал", 22:00
- "Манчестер Сіті" – "Реал", 22:00
До слова, напередодні ПСЖ у більшості розгромив "Барселону" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".
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