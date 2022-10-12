Продолжение Лиги чемпионов 12 октября: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Второй день 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. В Мадриде "Атлетико" примет лидера группы B – бельгийский "Брюгге". Параллельно "Наполи" встретится с амстердамским "Аяксом".

Центральный матч вечера запланирован в Барселоне на 22:00. Там команда Хави попытается реабилитироваться за выездное поражение от миланского "Интера". Тем временем "Бавария" попытается досрочно оформить выход в плей-офф победой над "Викторией" из Пльзеня.

Британское дерби состоится в Глазго, где "Рейнджерс" примет "Ливерпуль". Тем временем к леверкузенскому "Байеру" приехал в гости "Порту", лиссабонский "Спортинг" померяется силами с "Марселем". В Лондоне "Тоттенхэм" встретится с франкфуртским "Айнтрахтом".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей среды в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Атлетико" – "Брюгге", 19:45

"Наполи" – "Аякс", 19:45

"Байер" – "Порту", 22:00

"Барселона" – "Интер", 22:00

"Виктория" Пльзень – "Бавария", 22:00

"Рейнджерс" – "Ливерпуль", 22:00

"Спортинг" – "Марсель", 22:00

"Тоттенхэм" – "Айнтрахт", 22:00

Накануне "Челси" и РБ "Лейпциг" оформили выездные победы и повысили шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще три поединка вечера завершились вничью.