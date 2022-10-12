Продолжение Лиги чемпионов 12 октября: полное расписание матчей среды
Восемью матчами в среду продолжится четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Второй день 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. В Мадриде "Атлетико" примет лидера группы B – бельгийский "Брюгге". Параллельно "Наполи" встретится с амстердамским "Аяксом".
Центральный матч вечера запланирован в Барселоне на 22:00. Там команда Хави попытается реабилитироваться за выездное поражение от миланского "Интера". Тем временем "Бавария" попытается досрочно оформить выход в плей-офф победой над "Викторией" из Пльзеня.
Британское дерби состоится в Глазго, где "Рейнджерс" примет "Ливерпуль". Тем временем к леверкузенскому "Байеру" приехал в гости "Порту", лиссабонский "Спортинг" померяется силами с "Марселем". В Лондоне "Тоттенхэм" встретится с франкфуртским "Айнтрахтом".
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список матчей среды в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
- "Атлетико" – "Брюгге", 19:45
- "Наполи" – "Аякс", 19:45
- "Байер" – "Порту", 22:00
- "Барселона" – "Интер", 22:00
- "Виктория" Пльзень – "Бавария", 22:00
- "Рейнджерс" – "Ливерпуль", 22:00
- "Спортинг" – "Марсель", 22:00
- "Тоттенхэм" – "Айнтрахт", 22:00
Накануне "Челси" и РБ "Лейпциг" оформили выездные победы и повысили шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще три поединка вечера завершились вничью.
К слову, накануне "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" во втором матче команд.
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