ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи

Новость на русском →
Європа, Середа 12 жовтня 2022 10:17
Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи Фото: "Інтер" шокував "Барселону" в Мілані (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у середу продовжиться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Другий день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Мадриді "Атлетіко" прийме лідера групи B – бельгійський "Брюгге". Паралельно "Наполі" зустрінеться з амстердамським "Аяксом".

Центральний матч вечора запланований у Барселоні на 22:00. Там команда Хаві спробує реабілітуватися за виїзну поразку від міланського "Інтера". Тим часом "Баварія" намагатиметься достроково оформити вихід у плей-офф перемогою над "Вікторією" з Пльзеня.

Британське дербі відбудеться в Глазго, де "Рейнджерс" прийме "Ліверпуль". Тим часом до леверкузенського "Байєра" завітав у гості "Порту", лісабонський "Спортінг" поміряється силами з "Марселем". Натомість у Лондоні "Тоттенхем" зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Атлетіко" – "Брюгге", 19:45
  • "Наполі" – "Аякс", 19:45
  • "Байєр" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Інтер", 22:00
  • "Вікторія" Пльзень – "Баварія", 22:00
  • "Рейнджерс" – "Ліверпуль", 22:00
  • "Спортінг" – "Марсель", 22:00
  • "Тоттенхем" – "Айнтрахт", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи

Напередодні "Челсі" та РБ "Лейпциг" оформили виїзні перемоги та підвищили шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще три поєдинки вечора завершилися внічию.

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барселона Ліга чемпіонів Атлетіко Аякс Брюгге Баварія Тоттенхэм Ливерпуль
NEWS
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну