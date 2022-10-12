Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи
Вісьмома матчами у середу продовжиться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Другий день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Мадриді "Атлетіко" прийме лідера групи B – бельгійський "Брюгге". Паралельно "Наполі" зустрінеться з амстердамським "Аяксом".
Центральний матч вечора запланований у Барселоні на 22:00. Там команда Хаві спробує реабілітуватися за виїзну поразку від міланського "Інтера". Тим часом "Баварія" намагатиметься достроково оформити вихід у плей-офф перемогою над "Вікторією" з Пльзеня.
Британське дербі відбудеться в Глазго, де "Рейнджерс" прийме "Ліверпуль". Тим часом до леверкузенського "Байєра" завітав у гості "Порту", лісабонський "Спортінг" поміряється силами з "Марселем". Натомість у Лондоні "Тоттенхем" зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.
Перелік матчів середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Атлетіко" – "Брюгге", 19:45
- "Наполі" – "Аякс", 19:45
- "Байєр" – "Порту", 22:00
- "Барселона" – "Інтер", 22:00
- "Вікторія" Пльзень – "Баварія", 22:00
- "Рейнджерс" – "Ліверпуль", 22:00
- "Спортінг" – "Марсель", 22:00
- "Тоттенхем" – "Айнтрахт", 22:00
Напередодні "Челсі" та РБ "Лейпциг" оформили виїзні перемоги та підвищили шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще три поєдинки вечора завершилися внічию.
До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.
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