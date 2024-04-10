ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжение Лиги чемпионов 10 апреля: полное расписание матчей среды

Среда 10 апреля 2024 11:55
UA EN RU
Продолжение Лиги чемпионов 10 апреля: полное расписание матчей среды Фото: Чемпион Франции примет чемпиона Испании (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 продолжится поединками плей-офф в Париже и Мадриде. Накануне результативными ничьими завершились противостояния лондонского "Арсенала" с мюнхенской "Баварией" и мадридского "Реала" с английским "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В среду вечером запланированы два четвертьфинала соревнований. Поединки состоятся в столицах Испании и Франции.

Мадридский "Атлетико" на родной арене встретится с "Боруссией". Дортмундцы в предыдущем раунде одолели сопротивление нидерландского ПСВ (1:1, 2:0). В свою очередь "матрасники" после обмена домашними победами немного неожиданно выбили миланский "Интер" в серии пенальти.

Центральный матч дня примет "Парк де Пренс". Здесь "Пари Сен-Жермен" будет противостоять испанской "Барселоне". Французский гранд в 1/8 финала уже выбил одного представителя Ла Лиги – "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1). Тем временем каталонцы разобрались с итальянским "Наполи" (1:1, 3:1).

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • "Атлетико" – "Боруссия" Д, 22:00
  • ПСЖ – "Барселона", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 10 апреля: полное расписание матчей среды

К слову, накануне "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" после ошибки Лунина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атлетико Барселона Боруссия ПСЖ Лига Чемпионов
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы