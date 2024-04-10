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Продовження Ліги чемпіонів 10 квітня: повний розклад матчів середи

Середа 10 квітня 2024 11:55
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Продовження Ліги чемпіонів 10 квітня: повний розклад матчів середи Фото: Чемпіон Франції прийме чемпіона Іспанії (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться поєдинками плей-офф у Парижі та Мадриді. Напередодні результативними нічиїми завершилися протистояння лондонського "Арсенала" з мюнхенською "Баварією" і мадридського "Реала" з англійським "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У середу ввечері заплановані два чвертьфінали змагань. Поєдинки відбудуться в столицях Іспанії та Франції.

Мадридський "Атлетіко" на рідній арені зустрінеться з "Боруссією". Дортмундці в попередньому раунді здолали опір нідерландського ПСВ (1:1, 2:0). Натомість "матрацники" після обміну домашніми перемогами трохи несподівано вибили міланський "Інтер" у серії пенальті.

Центральний матч дня прийме "Парк де Пренс". Тут "Парі Сен-Жермен" протистоятиме іспанській "Барселоні". Французький гранд у 1/8 фіналу вже вибив одного представника Ла Ліги – "Реал Сосьєдад" (2:0, 2:1). Тим часом каталонці розібралися з італійським "Наполі" (1:1, 3:1).

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Атлетіко" – "Боруссія" Д, 22:00
  • ПСЖ – "Барселона", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 10 квітня: повний розклад матчів середи

До слова, напередодні "Реал" розписав результативну нічию з "Манчестер Сіті" після помилки Луніна.

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