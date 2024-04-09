"Реал" расписал сумасшедшую ничью с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Реал" – "Манчестер Сити" – 3:3

Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71

Фавориты турнира опровергли все предположения об осторожном футболе в дебюте встречи. Поспособствовал этому неожиданный гол "горожан". Силва заметил огрех Лунина при построении стенки во время штрафного и точным ударом в незащищенный угол наказал украинца.

"Сливочные" побежали отыгрываться. На 12-й минуте судьба вернула долг мадридцам – Камавинга сместился с фланга и пробил, а мяч задел Диаша и, дезориентировав Ортегу, влетел в сетку. А через два оборота секундной стрелки после передачи Винисиуса из глубины Родриго хладнокровно покатил мяч мимо голкипера – 2:1!

"Манчестер Сити" перехватил инициативу, но более конкретным в атаках остался "Реал". До перерыва моменты упустили Вальверде, Родриго и Винисиус. В трех эпизодах на высоте был Ортега. Зато еще один выстрел неутомимого Родриго пролетел мимо дальнего угла.

"Горожане" добавили после перерыва. Вот Грилиш закрутил мяч выше перекладины. Дальше Родри головой пробил выше ворот после навеса. С ударами Фодена и Силвы из полукруга штрафного справился Лунин. Имели моменты и мадридцы. Беллингем расшатал защитника и пробил мимо штанги, а Винисиус отправил мяч над воротами из угла штрафной зоны.

А в середине тайма "Ман Сити" устроил голевую пятиминутку. Сначала Фоден получил передачу от Стоунза и с полукруга штрафной роскошно уложил мяч в девятку ворот. А затем составить конкуренцию шедевру партнера решил Гвардиол, в два касания закрутивший мяч под дальнюю штангу с линии штрафной.

Впрочем, "Реал" не сдался и полетел вперед. Отвага и напор "сливочных" быстро дал плоды. Уже на 79-й минуте мадридцы сравняли счет. Парад красивых голов продолжил Вальверде, который с лета эффектно замкнул мягкую передачу Винисиуса – 3:3 в итоге!