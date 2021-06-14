Столтенберг пообіцяв допомогу Україні зі вступом до НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс підтримує Україну. За його словами, НАТО надасть Україні допомогу зі вступом до Альянсу.
"Головний сигнал буде такий: НАТО підтримує Україну. Ми надаємо політичну підтримку, активізуємо практичну підтримку в рамках контексту НАТО, а також на двосторонній основі, як це роблять інші країни НАТО", - заявив Столтенберг.
Він додав, що багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО.
"У заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України. Рішення прийняте на Бухарестській зустрічі в 2008-му році залишається в силі. Ми активізуємо нашу діяльність для того, щоб допомогти Україні. Ми надамо допомогу в проведенні реформ для просування по шляху інтеграції", - підкреслив генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.