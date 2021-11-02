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Виверження вулкана на Канарах посилилось. Скасували низку рейсів та закрили школи

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Вівторок 02 листопада 2021 18:06
Виверження вулкана на Канарах посилилось. Скасували низку рейсів та закрили школи Фото: Виверження вулкана на Канарах посилилось (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх двох днів виверження вулкану Кумбре-В’єха на Ла-Пальмі посилилося. На острові скасували низку рейсів та закрили школи у п’яти муніципалітетах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Від попелу найбільше страждають західна й північно-західна частина острова. Водночас посилився потік лави, який просувається на південь.

Через погіршення повітря влада призупинила очне навчання у школах п’яти муніципалітетів на невизначений термін.

З початку поточної доби на Ла-Пальмі зафіксували 50 дрібних землетрусів. Їх амплітуда не перевищувала 3,6.

Авіаперевізник Binter скасував рейси щонайменше до вівторка.

Кризова команда Pevolca, яка була створена урядом, надала відповідні рекомендації місцевим, а саме:

  • зачинити вікна й вимкнути вентиляцію;
  • не виходити з дому;
  • у разі потреби - вдягати захисні маски, аби не вдихати попіл та використовувати захисні окуляри;
  • закрити резервуари з водою;
  • не дозволяти дітям гратися з попелом.
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